Pai distrettuali Aubac, presentati i nuovi strumenti per la prevenzione del rischio idrogeologico Video News 8 Luglio 2026 16:48 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Economia del mare, Urso: “Italia torna centrale nel Mediterraneo” Video News Economia del mare, Acampora: “Generati 225 miliardi di valore aggiunto” Video News Economia del mare, Esposito: “Cantieristica nel Mezzogiorno cresce più del Nord” Video News Economia del mare, Prete (Unioncamere): “Un euro generato da blue economy ne attiva 1,8 in altri Video News Economia del mare, Testa (OsserMare): “Settore in crescita e sostenibile anche socialmente” Video News Morto a 18 anni, Nikita Malyshev è il più giovane caduto del conflitto – Notizie dall’Ucraina pod Video News Sicurezza: Gava (Mase), ‘I nuovi Pai riducono il rischio idrogeologico e tutelano cittadini e Video News Un’alleanza tra la logistica e il mondo agricolo, Giansanti (Confagricoltura): “intesa per Video News Trump e le gaffe al vertice Nato: Iran diventa Giappone e Zekensky è Putin – Video Video News Islam, Ceccardi (Lega): “Né velo né bavaglio, non ci faremo sottomettere” Video News Un’alleanza tra la logistica e il mondo agricolo, Giansanti (Confagricoltura): “intesa per Video News Islam, Cisint (Lega): “Minacce non ci zittiranno, non facciamo mezzo passo indietro” Carica altri Firenze cielo coperto enter location 33.3 ° C 33.9 ° 32.5 ° 42 % 1.3kmh 88 % Mer 31 ° Gio 34 ° Ven 38 ° Sab 38 ° Dom 38 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Farmaceutica, nuove nomine Fondazione Msd: Enrica Giorgetti presidente e Mariella Enoc in Cda Primo Piano La Fiorentina blinda la porta con Dragusin dal Tottenham Sport Pianese, ecco il portiere: dal Modena arriva il classe 2004 Michele Pezzolato Sport nazionale Milan, Amorim si presenta tra Modric, Leao e seconda stella Sport nazionale Zapata firma il rinnovo con il Torino SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Economia del mare, Urso: “Italia torna centrale nel Mediterraneo” Video News Economia del mare, Acampora: “Generati 225 miliardi di valore aggiunto” Video News Economia del mare, Esposito: “Cantieristica nel Mezzogiorno cresce più del Nord” Video news Video News Economia del mare, Urso: “Italia torna centrale nel Mediterraneo” Video News Economia del mare, Acampora: “Generati 225 miliardi di valore aggiunto” Video News Economia del mare, Esposito: “Cantieristica nel Mezzogiorno cresce più del Nord”