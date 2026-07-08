Un’alleanza tra la logistica e il mondo agricolo, Giansanti (Confagricoltura): “intesa per Video News 8 Luglio 2026 15:32 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sicurezza: Gava (Mase), ‘I nuovi Pai riducono il rischio idrogeologico e tutelano cittadini e Video News Trump e le gaffe al vertice Nato: Iran diventa Giappone e Zekensky è Putin – Video Video News Islam, Ceccardi (Lega): “Né velo né bavaglio, non ci faremo sottomettere” Video News Un’alleanza tra la logistica e il mondo agricolo, Giansanti (Confagricoltura): “intesa per Video News Islam, Cisint (Lega): “Minacce non ci zittiranno, non facciamo mezzo passo indietro” Video News scheda14 Video News Islam, Sardone (Lega): “Pioggia di denunce per zittirci, ma non ci faremo mettere il bavaglio” Video News disoccupazione Video News docente Video News Sicurezza: Gava (Mase), ‘I nuovi Pai riducono il rischio idrogeologico e tutelano cittadini e Video News Sicurezza: Casini (Aubac), ‘Nuovi Pai, regole uniformi e più flessibili per sicurezza e sviluppo Video News Sicurezza: Rotelli (FdI), ‘Dai 9 Pai a uno strumento unico per prevenzione e programmazione del Carica altri Firenze cielo coperto enter location 32.8 ° C 32.8 ° 32.3 ° 49 % 0.9kmh 100 % Mer 33 ° Gio 34 ° Ven 38 ° Sab 38 ° Dom 38 ° Ultimi articoli Sport Pisa Sporting Club, al via le visite mediche pre-ritiro presso il centro “Rehab and Sport” Salute e Benessere L’oncologo Ascierto: “Melanoma? Non serve aver paura, cure sempre migliori ma la vera rivoluzione è la prevenzione” Salute e Benessere Soldato (Asl Pescara): “Vaccini centrali nella prevenzione tumori Hpv-correlati” Economia Ripascimenti sulla costa toscana, via ai sopralluoghi dell’assessore Barontini Cronaca Sicurezza, anche nell’Aretino l’ipotesi di zone rosse nei punti più critici del territorio SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sicurezza: Gava (Mase), ‘I nuovi Pai riducono il rischio idrogeologico e tutelano cittadini e Video News Trump e le gaffe al vertice Nato: Iran diventa Giappone e Zekensky è Putin – Video Video News Islam, Ceccardi (Lega): “Né velo né bavaglio, non ci faremo sottomettere” Video news Video News Sicurezza: Gava (Mase), ‘I nuovi Pai riducono il rischio idrogeologico e tutelano cittadini e Video News Trump e le gaffe al vertice Nato: Iran diventa Giappone e Zekensky è Putin – Video Video News Islam, Ceccardi (Lega): “Né velo né bavaglio, non ci faremo sottomettere”