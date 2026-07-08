scheda14 Video News 8 Luglio 2026 14:37 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Islam, Sardone (Lega): “Pioggia di denunce per zittirci, ma non ci faremo mettere il bavaglio” Video News disoccupazione Video News docente Video News Sicurezza: Gava (Mase), ‘I nuovi Pai riducono il rischio idrogeologico e tutelano cittadini e Video News Sicurezza: Casini (Aubac), ‘Nuovi Pai, regole uniformi e più flessibili per sicurezza e sviluppo Video News Sicurezza: Rotelli (FdI), ‘Dai 9 Pai a uno strumento unico per prevenzione e programmazione del Video News Sicurezza: Castelli (FdI), ‘Nei territori dell’Appennino sicurezza e prevenzione garantiscono il Video News Trasporti, Ricci (Pd): “Diritti passeggeri, dopo 22 anni rimborsi certi e trolley incluso” Video News Europa, Procaccini (Ecr): “Sala intitolata a San Benedetto, vittoria politica per riportare le Video News Fertilizzanti, Guarda (Avs): “No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili” Video News Ue-Marocco, Borchia (Lega): “Aiutiamoli a casa loro non sia slogan: con PRIMA più sviluppo nel Video News Trasporti, Ciccioli (FdI): “Diritti passeggeri, dopo 13 anni scelte di civiltà contro abusi delle Carica altri Firenze cielo coperto enter location 32.8 ° C 32.8 ° 32.3 ° 49 % 0.9kmh 100 % Mer 33 ° Gio 34 ° Ven 38 ° Sab 38 ° Dom 38 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Soldato (Asl Pescara): “Vaccini centrali nella prevenzione tumori Hpv-correlati” Economia Ripascimenti sulla costa toscana, via ai sopralluoghi dell’assessore Barontini Cronaca Sicurezza, anche nell’Aretino l’ipotesi di zone rosse nei punti più critici del territorio Tecnologia Agentic Commerce, gli italiani pronti a delegare gli acquisti all’Intelligenza Artificiale Tecnologia Roh (Samsung): “L’Ai non ha bisogno di essere più intelligente di noi, ha bisogno di capirci” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Islam, Sardone (Lega): “Pioggia di denunce per zittirci, ma non ci faremo mettere il bavaglio” Video News disoccupazione Video News docente Video news Video News Islam, Sardone (Lega): “Pioggia di denunce per zittirci, ma non ci faremo mettere il bavaglio” Video News disoccupazione Video News docente