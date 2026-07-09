SAS aggiorna la piattaforma Viya, il data management diventa “AI-ready”

(Adnkronos) – SAS, nel corso di SAS Innovate, la conferenza globale dedicata ai dati e all’intelligenza artificiale, organizzata per celebrare i cinquant’anni di innovazione dell’azienda, ha annunciato un aggiornamento del proprio portfolio di data management all’interno dell’ecosistema cloud-native SAS Viya. L’obiettivo è trasformare la gestione dei dati in un processo nativamente orientato all’intelligenza artificiale, integrando tracciabilità e controlli di sicurezza direttamente nei workflow, anziché come layer aggiuntivi. L’evento ha visto il supporto di partner strategici quali Microsoft, Intel e AWS.

La strategia tecnologica adottata prevede di superare il modello tradizionale che richiede il trasferimento dei dati tra piattaforme diverse, pratica che genera latenza, duplicazione e rischi di governance. SAS introduce soluzioni come SAS SpeedyStore, piattaforma di analisi ad alte prestazioni che esegue l’IA direttamente sui dati distribuiti, riducendo gli spostamenti superflui. Il medesimo principio è applicato attraverso SAS Data Accelerator, che permette l’esecuzione di analisi all’interno dei principali ambienti cloud utilizzati dalle organizzazioni, inclusi data warehouse e architetture lakehouse, mantenendo i dati in loco.

La piattaforma supporta inoltre motori di analisi come DuckDB per l’elaborazione locale di formati aperti (Parquet, CSV, JSON) in flussi di lavoro governati. “Una piattaforma dati moderna è ormai un requisito fondamentale, dato che le organizzazioni stanno passando a flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale autonoma con una minore supervisione umana”, ha affermato Alyssa Farrell, Senior Director of Data and AI Strategy di SAS. “SAS sta ridefinendo la gestione dei dati per l’era dell’IA, aiutando le organizzazioni a ottimizzare i moderni patrimoni di dati, ridurre la complessità e sfruttare appieno il valore dell’intelligenza artificiale, con governance e affidabilità integrate direttamente nelle fondamenta del sistema”.

Un ulteriore pilastro dell’aggiornamento riguarda l’integrazione di agenti e copiloti all’interno del ciclo di vita del dato. SAS Viya Copilot for Data Discovery e SAS Viya Copilot for Code Assistance mirano a ridurre l’effort manuale, consentendo rispettivamente l’esplorazione dei dataset in linguaggio naturale e lo sviluppo assistito di codice SAS e Python.

Parallelamente, la funzione SAS Data Maker affronta le restrizioni legate all’accesso ai dati sensibili tramite la generazione di dataset sintetici ad alta fedeltà, capaci di preservare le proprietà statistiche e relazionali degli originali. Questo approccio basato sull’assistenza guidata dall’IA mira a garantire che la tracciabilità e la supervisione umana siano preservate in ogni fase dell’operatività, dalla preparazione alla distribuzione dei modelli, fornendo una base difendibile per l’IA aziendale

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