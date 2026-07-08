Nuovi standard per l’intelligenza artificiale con il lancio di GPT-5.6

(Adnkronos) – Il debutto della famiglia di modelli GPT-5.6 introduce un cambiamento nella gestione dei sistemi di intelligenza artificiale, dividendo l’offerta in tre soluzioni distinte per capacità e costi. Il modello principale si chiama Sol ed è progettato per compiti che richiedono il massimo livello di logica. Accanto a questo si posiziona Terra, una versione equilibrata per le attività lavorative quotidiane che offre le stesse prestazioni del precedente GPT-5.5 ma a un prezzo ridotto della metà. La serie si completa con Luna, l’opzione più rapida ed economica, pensata per chi deve gestire i costi in modo rigoroso. La nuova classificazione usa i numeri per indicare la generazione tecnologica generale, mentre i nomi Sol, Terra e Luna indicano i livelli di potenza dei singoli strumenti, che riceveranno aggiornamenti separati nel corso del tempo.

Al momento i nuovi modelli sono disponibili solo in un’anteprima limitata, riservata a un piccolo gruppo di partner selezionati. Questa scelta temporanea deriva da un accordo con il governo degli Stati Uniti legato al rispetto delle norme sulla sicurezza informatica. Anche se l’accesso globale per tutti gli utenti è previsto entro poche settimane, viene ritenuto che il controllo governativo non debba diventare una regola fissa per il futuro. Una supervisione eccessiva rischia infatti di rallentare la diffusione delle tecnologie migliori, penalizzando le imprese e gli esperti informatici che hanno bisogno di strumenti avanzati per difendere le proprie reti.

Dal punto di vista tecnico, il modello maggiore introduce le funzioni denominate max e ultra per affrontare i problemi più difficili. La modalità max concede al sistema più tempo per riflettere e analizzare a fondo i dati, mentre la modalità ultra permette al modello principale di coordinare diversi piccoli programmi assistenti per velocizzare i progetti complessi. I test di settore dimostrano l’efficacia di questo approccio, in particolare nell’uso della riga di comando per la gestione dei computer. Nel benchmark Terminal-Bench 2.1, la versione Sol Ultra ha raggiunto un punteggio del 91,9%, superando sia il modello Sol standard sia prodotti rivali come Claude Mythos 5. Ottimi risultati si registrano anche nell’analisi della biologia quantitativa e del DNA con GeneBench v1, dove il nuovo sistema ottiene risposte migliori rispetto a GPT-5.5 consumando meno token di testo.

La sicurezza informatica rappresenta un elemento centrale di questa generazione, strutturata per aiutare chi difende i sistemi digitali a trovare errori e applicare correzioni, ostacolando al contempo i tentativi di attacco. Durante i test di controllo sui browser Web come Chromium e Firefox, il modello Sol si è dimostrato capace di individuare i difetti del codice senza però riuscire a creare da solo un attacco informatico completo e funzionante. Le difese funzionano su più livelli, combinando blocchi automatici nel testo, controlli in tempo reale che sospendono le risposte sospette per farle analizzare da un sistema superiore e un monitoraggio continuo del comportamento degli account. Per verificare la solidità di queste barriere prima del lancio, sono state impiegate oltre 700.000 ore di calcolo per simulare attacchi automatici continui e correggere i punti deboli prima che potessero essere sfruttati da malintenzionati.

Per quanto riguarda l’aspetto commerciale, i prezzi vengono calcolati per ogni milione di token elaborati. Il modello avanzato Sol ha un costo di 5 dollari per i dati in ingresso e 30 dollari per quelli in uscita, mentre la versione più economica Luna riduce queste cifre a 1 dollaro in ingresso e 6 dollari in uscita. Il sistema introduce anche una gestione più stabile della memoria temporanea, garantendo che i dati salvati in cache rimangano disponibili per almeno trenta minuti con costi di lettura fortemente scontati. Infine, per i contesti aziendali che richiedono una velocità di elaborazione straordinaria, entro la fine di luglio il modello Sol verrà integrato sui chip della piattaforma Cerebras, consentendo di generare fino a 750 token al secondo per gestire grandi volumi di lavoro.

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