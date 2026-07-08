Rotocalco n° 27 dell’8 luglio 2026 Video News 8 Luglio 2026 10:54 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Rai, Graziano ad AdnTalks: “Da presidenti Camere risposta burocratica, Vigilanza bloccata da 2 anni” Video News Italia economia n° 27 dell’8 luglio 2026 Video News Prometeo tv n° 27 dell’8 luglio 2026 Video News Salute: Olesen (Novo Nordisk), ‘obesità per 6 milioni di italiani, alti tassi tra i piccoli’ Video News Salute: obesità in aumento in Italia, picco tra le giovani donne Video News Salute: Linoci (Fiao), ‘dopo la legge su obesità ora servono azioni concrete’ Video News Salute: Sbraccia (Ibdo), ‘obesità cresce tra le giovani donne, serve maggiore attenzione’ Video News Le Pen condannata, annunciata candidatura a elezioni presidenziali Video News Airbnb, a Vicalvi la casa di Monica racconta la Ciociaria del turismo lento Video News Argentina rimonta, l’urlo di Buenos Aires per il gol del 3-2 – Video Video News Argentina rimonta, il tifoso dell’Egitto sotto choc allo stadio – Video Video News Meloni al vertice Nato: “Con Trump rapporti cordiali” – Video Carica altri Firenze nubi sparse enter location 30.5 ° C 31.2 ° 29.3 ° 54 % 2.2kmh 36 % Mer 32 ° Gio 34 ° Ven 38 ° Sab 38 ° Dom 38 ° Ultimi articoli Sport nazionale Norvegia, allarme verso l’Inghilterra: virus intestinale ai Mondiali Sport nazionale Argentina, rimonta super contro l’Egitto e il telecronista impazzisce Salute e Benessere Tumori: ‘7 genitori su 10 soli durante cure dei figli’: Peter Pan Odv mette al centro la famiglia Primo Piano Finto carabiniere in azione a Lucca: arrivano i militari veri e lo arrestano Tecnologia Nuovi standard per l’intelligenza artificiale con il lancio di GPT-5.6 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Rai, Graziano ad AdnTalks: “Da presidenti Camere risposta burocratica, Vigilanza bloccata da 2 anni” Video News Italia economia n° 27 dell’8 luglio 2026 Video News Prometeo tv n° 27 dell’8 luglio 2026 Video news Video News Rai, Graziano ad AdnTalks: “Da presidenti Camere risposta burocratica, Vigilanza bloccata da 2 anni” Video News Italia economia n° 27 dell’8 luglio 2026 Video News Prometeo tv n° 27 dell’8 luglio 2026