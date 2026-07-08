Salute: obesità in aumento in Italia, picco tra le giovani donne Video News 8 Luglio 2026 10:30 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Prometeo tv n° 27 dell’8 luglio 2026 Video News Salute: Olesen (Novo Nordisk), ‘obesità per 6 milioni di italiani, alti tassi tra i piccoli’ Video News Salute: Linoci (Fiao), ‘dopo la legge su obesità ora servono azioni concrete’ Video News Salute: Sbraccia (Ibdo), ‘obesità cresce tra le giovani donne, serve maggiore attenzione’ Video News Le Pen condannata, annunciata candidatura a elezioni presidenziali Video News Airbnb, a Vicalvi la casa di Monica racconta la Ciociaria del turismo lento Video News Argentina rimonta, l’urlo di Buenos Aires per il gol del 3-2 – Video Video News Argentina rimonta, il tifoso dell’Egitto sotto choc allo stadio – Video Video News Meloni al vertice Nato: “Con Trump rapporti cordiali” – Video Video News Il braccialetto di Marine e l’ora di Bardella Video News Imprese: Riehl (Penny Italia), ‘Sud Italia è nostra priorità negli investimenti’ Video News Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 30.5 ° C 31.2 ° 29.3 ° 54 % 2.2kmh 36 % Mer 32 ° Gio 34 ° Ven 38 ° Sab 38 ° Dom 38 ° Ultimi articoli Cronaca Manifestano intenti autolesionistici, doppio intervento dei carabinieri in Maremma Lavoro Università: domani Open day estivo a Tor Vergata, 6 aree studio, laboratori e incontri con docenti e studenti Tecnologia Captain Tsubasa 2: World Fighters, svelata nuova modalità Tecnologia Meta lancia Muse Image, l’IA per le foto in Instagram e WhatsApp Tecnologia Google annuncia ufficialmente il debutto della gamma Pixel 11 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Prometeo tv n° 27 dell’8 luglio 2026 Video News Salute: Olesen (Novo Nordisk), ‘obesità per 6 milioni di italiani, alti tassi tra i piccoli’ Video News Salute: Linoci (Fiao), ‘dopo la legge su obesità ora servono azioni concrete’ Video news Video News Prometeo tv n° 27 dell’8 luglio 2026 Video News Salute: Olesen (Novo Nordisk), ‘obesità per 6 milioni di italiani, alti tassi tra i piccoli’ Video News Salute: Linoci (Fiao), ‘dopo la legge su obesità ora servono azioni concrete’