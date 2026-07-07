Meloni al vertice Nato: “Con Trump rapporti cordiali” – Video Video News 7 Luglio 2026 20:17 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Il braccialetto di Marine e l’ora di Bardella Video News Imprese: Riehl (Penny Italia), ‘Sud Italia è nostra priorità negli investimenti’ Video News Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese” Video News Dito (Inps), dal roadshow Entrate-Inps il focus sui giovani: “La Puglia può diventare un modello Video News Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese” Video News Agenzia delle Entrate e Inps, dalla Puglia parte il roadshow per rafforzare il dialogo con imprese Video News Andriola (Agenzia Entrate), il nuovo rapporto tra fisco e aziende: “Certezza preventiva, fiducia Video News Federmanager: tre proposte al Governo per rilanciare le PMI, trattenere i talenti e rafforzare il Video News Droni Sting e mitragliatori cingolati, le armi rivoluzionare di Kiev – Notizie dall’Ucraina podcast Video News Islam, Cisint (Lega): “Minacce non ci zittiranno, non facciamo mezzo passo indietro” Video News Albania: Tridico (M5S), “Costi esorbitanti e palese violazione dei diritti umani” Video News Islam, Sardone (Lega): “Pioggia di denunce per zittirci, ma non ci faremo mettere il bavaglio” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 27.3 ° C 28.1 ° 25.9 ° 38 % 0.9kmh 47 % Mar 27 ° Mer 33 ° Gio 38 ° Ven 38 ° Sab 38 ° Ultimi articoli Lavoro Turismo, Tolosa: dal trentennale Unesco del Canal du Midi ai nuovi musei la ‘Ville rose’ è sempre più green e pionieristica Sport nazionale Djokovic, nervosismo a Wimbledon: litiga con la panchina Politica Futuro Mps, sì unanime in Regione alla mozione su salvaguardia del ruolo industriale, occupazionale e territoriale Sport nazionale Argentina-Egitto, finale folle: Salah chiede un rigore e Fernandez segna Finanza Unicredit, dopo Commerzbank si riaccende la campagna d’Italia: ecco come SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Il braccialetto di Marine e l’ora di Bardella Video News Imprese: Riehl (Penny Italia), ‘Sud Italia è nostra priorità negli investimenti’ Video News Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese” Video news Video News Il braccialetto di Marine e l’ora di Bardella Video News Imprese: Riehl (Penny Italia), ‘Sud Italia è nostra priorità negli investimenti’ Video News Roadshow Entrate-Inps, Casillo: “Dal Sud parte una nuova fase di fiducia tra Stato e imprese”