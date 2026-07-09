In fumo 20 ettari di terreni incolti e sterpaglie nelle campagne di Castelfiorentino

CASTELFIORENTINO – Paura nel primo pomeriggio di ieri (8 luglio) nelle campagne di Castelfiorentino per un vasto incendio che ha mandato in fumo circa 20 ettari di terreni incolti e sterpaglie. Il rogo è divampato intorno alle 15 in località Rimorti, una zona collinare non distante dal tracciato della nuova strada regionale 429.

Le fiamme, alimentate dal vento e dalla secchezza della vegetazione, si sono pericolosamente avvicinate ad alcune abitazioni della zona, ma il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato il peggio. Il fronte del fuoco è stato prontamente arginato e tenuto sotto controllo dalle squadre di terra, tanto che non si è resa necessaria alcuna evacuazione dei residenti, né si sono registrate ripercussioni o blocchi alla viabilità lungo la vicina Sr429.

La macchina antincendio è scattata immediatamente con un massiccio dispiegamento di forze. Sul posto sono confluite due squadre e un’autobotte dei vigili del foco, supportate dal personale della protezione civile e dalle squadre Aib (Antincendi Boschivi). Per accelerare le operazioni di spegnimento dall’alto è stato attivato anche un elicottero della flotta aerea della Regione Toscana.

L’incendio è stato domato e la situazione è tornata alla normalità, mentre restano in corso le delicate operazioni di bonifica del terreno per spegnere gli ultimi focolai rimasti ed evitare che il vento possa far ripartire le fiamme.