Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: si alza l’elisoccorso

CORTONA – Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri (7 luglio) nella frazione di Mezzavia, nel comune di Cortona, richiedendo il dispiegamento immediato della macchina dei soccorsi in codice rosso.

L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato precisamente alle 22. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura, un uomo di 51 anni, ha perso il controllo del mezzo finendo per urtare violentemente contro un muro. L’impatto si è rivelato da subito molto serio, tanto da rendere necessaria l’attivazione immediata dell’elisoccorso Pegaso 2 per abbreviare i tempi di trasferimento in ospedale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Cortona, l’automedica della Valdichiana e i vigili del fuoco di Cortona, che hanno lavorato per estrarre l’uomo e mettere in sicurezza il veicolo. Il 51enne a causa dei traumi riportati nello scontro, è stato preso in carico e trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Cortona per effettuare i rilievi di rito e stabilire l’esatta dinamica del sinistro.