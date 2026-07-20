Mercoledì 22 luglio al Campeggio Principina si elegge Miss Campeggio 2026

GROSSETO – Mercoledì 22 luglio, il Campeggio Principina ospiterà la selezione ufficiale per l’assegnazione della fascia di Miss Campeggio Principina 2026. Per il secondo anno di fila, la struttura grossetana aprirà i propri spazi per accogliere una passerella che vede in gara circa venti concorrenti.

L’inizio dello spettacolo è previsto per le 21,30. La vincitrice della serata otterrà l’accesso diretto alla semifinale regionale, in programma il 2 agosto. A condurre l’evento e a gestire le fasi di presentazione delle partecipanti sarà Raffaello Zanieri.

Il ruolo di madrina è stato affidato a Sara Covitto, vincitrice del titolo locale nel 2025 e successivamente protagonista a livello regionale con l’aggiudicazione della fascia di Miss Sorriso Toscana.