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Mercoledì 22 luglio al Campeggio Principina si elegge Miss Campeggio 2026

La serata sarà presentata da Raffaello Zanieri; la vincitrice volerà direttamente alla semifinale regionale in programma il prossimo 2 agosto

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Miss Italia Toscana
Foto di: Ufficio stampa / Miss Italia Toscana
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GROSSETO – Mercoledì 22 luglio, il Campeggio Principina ospiterà la selezione ufficiale per l’assegnazione della fascia di Miss Campeggio Principina 2026. Per il secondo anno di fila, la struttura grossetana aprirà i propri spazi per accogliere una passerella che vede in gara circa venti concorrenti.

L’inizio dello spettacolo è previsto per le 21,30. La vincitrice della serata otterrà l’accesso diretto alla semifinale regionale, in programma il 2 agosto. A condurre l’evento e a gestire le fasi di presentazione delle partecipanti sarà Raffaello Zanieri.

Il ruolo di madrina è stato affidato a Sara Covitto, vincitrice del titolo locale nel 2025 e successivamente protagonista a livello regionale con l’aggiudicazione della fascia di Miss Sorriso Toscana.

© Riproduzione riservata

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