L’Università di Pisa al centro del progetto europeo SOPHIA per la Planetary Health

PISA – L’Università di Pisa è tra i protagonisti del nuovo progetto europeo SOPHIA, un’iniziativa finanziata dalla EIT Higher Education Initiative nell’ambito dell’Alleanza Circle U. che punta a trasformare la ricerca accademica in innovazione tangibile. Il progetto, coordinato dall’Université Paris Cité, coinvolge partner accademici, industriali e della ricerca di nove Paesi europei con l’obiettivo di affrontare le sfide legate alla Planetary Health, ovvero l’approccio che studia l’interconnessione tra la salute umana, l’ambiente e i sistemi alimentari.

Per supportare queste attività, l’Ateneo pisano ha ottenuto un finanziamento di circa 300.000 euro e sarà responsabile di alcuni pilastri strategici dell’iniziativa. Sotto la guida dei professori Giuseppe Iannaccone e Chiara Galletti, con il supporto della Direzione Ricerca e Valorizzazione delle Conoscenze, l’Università lavorerà alla creazione di un Planetary Health Venture Hub. Si tratta di una piattaforma europea concepita per mettere in rete ricercatori, imprese e investitori, facilitando la nascita di startup e l’applicazione commerciale delle scoperte scientifiche. In questa missione, l’ateneo collaborerà con la Fondazione Start Attractor, che fornirà competenze specifiche per la validazione dei modelli di business e la preparazione ai processi di investimento.

Il piano d’azione pisano include anche lo sviluppo dei Rural Health Innovation Labs, laboratori pensati per far dialogare studenti, ricercatori e attori locali su temi quali l’agricoltura sostenibile, la nutrizione e la salute, valorizzando le strutture del Centro Avanzi e le sinergie con le aree interne in collaborazione con EIT Food. Oltre a questi ambiti, il progetto prevede percorsi formativi trasversali dedicati a studenti e personale universitario e un approfondimento sulla dimensione creativa dell’innovazione, curato dalla professoressa Marilù Chiofalo.

Grazie ai risultati ottenuti in precedenza con Start for Future, Pisa assumerà il ruolo di EIT HEI Pioneer, fungendo da guida per gli altri partner internazionali nella costruzione di ecosistemi dell’innovazione più funzionali. Per Alessio Cavicchi, delegato del rettore per l’Alleanza Europea Circle U., questa partecipazione rappresenta un impegno concreto per generare impatto sociale, rafforzando i legami tra formazione accademica e territorio attraverso la condivisione di buone pratiche a livello europeo.