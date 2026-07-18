Bonus centri estivi Video News 18 Luglio 2026 13:28 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Bandecchi, frasi sessiste e omofobe in Consiglio comunale: “Una massa di fr*ci in questo ufficio” Video News Veneto, Emilia Romagna e Toscana al top della sanità italiana Video News Pesca: Lupo (Pd), “Su bilancio 2027 parlamento Ue punta a 7,3 miliardi” Video News Biglietti, Benifei (Pd): “Stop agli abusi del dynamic pricing” Video News Città: Nesci (FdI), “Presentato file su Agenda urbana, garantire a cittadini diritto di restare” Video News Traghetti, aumentano i prezzi in Italia Video News Lucia Borsellino ricorda il padre: “In alcuni momenti anche la memoria è stata divisiva” Video News Bagnoli: Scuderi (Avs): “Giustizia sociale e ambientale siano i pilastri dell’Europa” Video News Roggero a Bollate: “Mattarella ha graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza” Video News Roggero a Bollate: “Mattarella ha graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza” Video News Zelensky glissa su Fedorov, in Russia arrestato blogger ex filogovernativo – Notizie dall’Ucraina Video News IA: Gambino (FdI), “Infrastruttura cruciale per il futuro di italia e Ue” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 35.6 ° C 36.9 ° 34.7 ° 46 % 3.1kmh 0 % Sab 35 ° Dom 34 ° Lun 38 ° Mar 36 ° Mer 31 ° Ultimi articoli Cronaca Tragedia sfiorata in una piscina di Montignoso: bambino di due anni rischia di annegare Primo Piano Rischia di annegare a Follonica: scattano i soccorsi per una donna di 63 anni Sport nazionale Gp Belgio, Antonelli il più veloce nelle terze libere, incidente per Hamilton e corsa contro il tempo per la pole Sport nazionale Mondiali 2026, dal medico la dieta da finale: “Vietati asado e paella” Cronaca Fiamme in una officina meccanica ad Arezzo: tanti danni alle strutture SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Bandecchi, frasi sessiste e omofobe in Consiglio comunale: “Una massa di fr*ci in questo ufficio” Video News Veneto, Emilia Romagna e Toscana al top della sanità italiana Video News Pesca: Lupo (Pd), “Su bilancio 2027 parlamento Ue punta a 7,3 miliardi” Video news Video News Bandecchi, frasi sessiste e omofobe in Consiglio comunale: “Una massa di fr*ci in questo ufficio” Video News Veneto, Emilia Romagna e Toscana al top della sanità italiana Video News Pesca: Lupo (Pd), “Su bilancio 2027 parlamento Ue punta a 7,3 miliardi”