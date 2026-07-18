Veneto, Emilia Romagna e Toscana al top della sanità italiana Video News 18 Luglio 2026 09:30 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Pesca: Lupo (Pd), “Su bilancio 2027 parlamento Ue punta a 7,3 miliardi” Video News Biglietti, Benifei (Pd): “Stop agli abusi del dynamic pricing” Video News Città: Nesci (FdI), “Presentato file su Agenda urbana, garantire a cittadini diritto di restare” Video News Traghetti, aumentano i prezzi in Italia Video News Lucia Borsellino ricorda il padre: “In alcuni momenti anche la memoria è stata divisiva” Video News Bagnoli: Scuderi (Avs): “Giustizia sociale e ambientale siano i pilastri dell’Europa” Video News Roggero a Bollate: “Mattarella ha graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza” Video News Roggero a Bollate: “Mattarella ha graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza” Video News Zelensky glissa su Fedorov, in Russia arrestato blogger ex filogovernativo – Notizie dall’Ucraina Video News IA: Gambino (FdI), “Infrastruttura cruciale per il futuro di italia e Ue” Video News Energy drink, in Uk arriva la stretta per i minori di 16 anni Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 17 luglio 2026 Carica altri Firenze cielo coperto enter location 28.5 ° C 29.5 ° 27.1 ° 64 % 0.9kmh 100 % Sab 34 ° Dom 34 ° Lun 38 ° Mar 35 ° Mer 32 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Mamme con la sclerodemia si può, è italiano lo studio della svolta Primo Piano Ancora fiamme in un impianto di trattamento rifiuti: vigili del fuoco a Colle Val d’Elsa Salute e Benessere Sanità: Anci, Fnopi e Federsanità, siglato protocollo d’intesa per il welfare territoriale Cronaca Alia Plures, operativo dal 15 giugno il Protocollo Caldo per i dipendenti Cronaca Questore di Arezzo sospende le licenze a due locali del centro SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Pesca: Lupo (Pd), “Su bilancio 2027 parlamento Ue punta a 7,3 miliardi” Video News Biglietti, Benifei (Pd): “Stop agli abusi del dynamic pricing” Video News Città: Nesci (FdI), “Presentato file su Agenda urbana, garantire a cittadini diritto di restare” Video news Video News Pesca: Lupo (Pd), “Su bilancio 2027 parlamento Ue punta a 7,3 miliardi” Video News Biglietti, Benifei (Pd): “Stop agli abusi del dynamic pricing” Video News Città: Nesci (FdI), “Presentato file su Agenda urbana, garantire a cittadini diritto di restare”