Questore di Arezzo sospende le licenze a due locali del centro

AREZZO – Il questore di Arezzo, Cristian Tatarelli, ha sospeso da ieri le licenze di due esercizi pubblici regolarmente autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, anche alcooliche, ubicati nel centro cittadino.

Nel primo caso il provvedimento di chiusura, per tre giorni, è stato adottato a seguito dei fatti che si sono verificati nella serata del 14 luglio scorso, dove ad un uomo è stato continuato a dare da bere bevande alcoliche nonostante il suo stato di ebbrezza.

Nel secondo caso il provvedimento di chiusura, per quindici giorni, è scaturito a seguito di fatti avvenuti nella sera/notte del 15/16 luglio, dove due uomini si sono avvicinati ad un cliente del locale, seduto a i tavoli esterni di cui l’esercizio dispone, iniziando prima a discutere, per poi passare alle vie di fatto colpendosi con dei pugni a vicenda. Successivamente, questi hanno impugnato delle sedie di plastica facenti parte dell’arredo del locale, colpendosi anche con quelle. In tutto ciò, il titolare assisteva ai fatti senza contattare le forze dell’ordine. chiudendo il locale appena le persone si sono allontanate.

I provvedimenti del questore trovano la loro motivazione nell’esigenza di tutelare l’ordine pubblico, la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.