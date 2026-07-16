Arezzo verso il debutto stagionale, la sicurezza dello stadio al centro dell’incontro in prefettura

AREZZO – Sicurezza dello stadio in vista del debutto stagionale dell’Arezzo Calcio e un piano straordinario di controlli stradali per blindare il centro storico e le vie della movida nel fine settimana estivo. Sono questi i temi caldi al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito oggi pomeriggio (16 luglio) ad Arezzo, a palazzo del governo. Al tavolo, presieduto dal prefetto, hanno preso parte il sindaco della città, i vertici provinciali delle forze di polizia, il comandante dei vigili del fuoco, insieme ai responsabili della polizia stradale, della provinciale e della municipale.

Il primo e più urgente nodo da sciogliere riguarda l’adeguamento dell’impianto sportivo comunale, con scadenze ormai imminenti per la fine dell’estate. “Tra gli argomenti all’ordine del giorno, particolare attenzione è stata dedicata allo stato di avanzamento dei lavori presso lo stadio ‘Città di Arezzo’ — spiegano da palazzo di piazza Poggio del Sole —. Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti della S.S. Arezzo, è stato illustrato il programma degli interventi finalizzati al potenziamento delle condizioni di sicurezza dell’impianto in vista dei prossimi appuntamenti sportivi, con particolare riferimento alla prima gara di Coppa Italia, in programma il 9 agosto, e alla prima partita di campionato prevista per il 24 agosto. Il progetto presentato dalla società sportiva prevede inoltre, in una prospettiva di più lungo periodo, interventi finalizzati all’incremento della capienza dell’impianto, con l’obiettivo di adeguare progressivamente la struttura sportiva alle future esigenze di affluenza del pubblico, nel rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente”.

L’iter per ottenere il via libera definitivo ai lavori è già entrato nella fase operativa e vedrà un passaggio cruciale nelle prossime ore. “Al riguardo, è stata convocata per la giornata di domani una riunione della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (Cpvlps), chiamata ad esaminare il progetto presentato dalla società sportiva — continua la nota della prefettura — L’obiettivo condiviso da tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti è quello di garantire agli spettatori la fruizione degli eventi sportivi nelle migliori condizioni di sicurezza”.

L’altro grande fronte caldo è quello della viabilità e dell’ordine pubblico in città e lungo le arterie della provincia, particolarmente sollecitate dai flussi turistici e dagli eventi estivi che animeranno il weekend ormai alle porte. “Nel corso dell’incontro è stato inoltre effettuato un approfondimento sul tema della sicurezza urbana nel Comune di Arezzo, anche alla luce dei numerosi eventi e delle iniziative programmati nel centro storico durante il prossimo fine settimana, che richiameranno una significativa presenza di cittadini e visitatori — conclude l’atto ufficiale del Comitato —. Il Comitato ha quindi disposto l’adozione di dispositivi congiunti tra le Forze di polizia finalizzati a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto dell’incidentalità stradale. In considerazione dell’intensificarsi dei flussi di traffico connessi alla stagione estiva, sarà incrementata l’attività di controllo sulle arterie a maggiore percorrenza e saranno potenziati i servizi di pattugliamento del territorio. Particolare attenzione sarà, infine, riservata alle aree interessate dalla cosiddetta movida, caratterizzate da una maggiore presenza di giovani nelle ore serali e notturne, al fine di prevenire e contrastare i comportamenti di guida maggiormente pericolosi e accrescere i livelli di sicurezza per tutti gli utenti della strada“.