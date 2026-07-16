Ricorso Tar Toscana di Federica Maineri: chiesto annullamento atti proclamazione sindaca Sara Grilli e Consiglio Comunale di Viareggio 

E’ fissata il 22 settembre 2026 l’udienza relativa al ricorso al Tar Toscana presentato da Federica Maineri, Pd, candidata sindaca campo largo centrosinistra alle amministrative di Viareggio 2026. Maineri battuta al ballottaggio di 7 e 8 giugno 2026 per soli 160 voti dalla eletta sindaca Sara Grilli, centrodestra.

E nel decreto pubblicato in data 16 luglio 2026 con cui Alessandro Cacciari, presidente della seconda sezione Tar Toscana, fissa l’udienza in data 22 settembre 2026 si leggono le motivazioni del ricorso di Federica Maineri, “rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Leo e Stefano Genick” contro “Comune di Viareggio in persona del sindaco pro tempore e Sara Grilli”.

Maineri non chiede il riconteggio delle schede di un ballottaggio che a Viareggio l’ha vista battuta di soli 160 voti a fronte di 25.460 voti totali al secondo turno di 7 e 8 giugno 2026, con 399 schede nulle, 124 schede bianche e 15 schede contestate.

Il ricorso di Federica Maineri riguarda sia primo turno delle amministrative di Viareggio del 24 e 25 maggio 2026, sia ballottaggio di 7 e 8 maggio 2026.

Maineri, come si legge nel decreto del presidente Cacciari che fissa l’udienza il 22 settembre 2026, chiede l’annullamento degli atti di proclamazione degli eletti relativamente alla sindaca Sara Grilli e a tutti i consiglieri comunali: “degli atti di proclamazione degli eletti, in relazione alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Viareggio, svoltesi nelle date del 24 e 25 Maggio e 7 e 8 Giugno 2026”.

Maineri chiede l’annullamento di tutti gli atti relativi alle operazioni dell’ufficio elettorale centrale e di ogni ufficio elettorale di sezione relativo al ballottaggio. Come si legge nel decreto “di tutti gli atti, relativi alle operazioni dell’ufficio elettorale centrale a seguito del turno di ballottaggio, di cui, salvo se altri, al verbale del 09/06/2026 e relativi allegati;

– di tutti gli atti, aventi ad oggetto le operazioni relative al turno di ballottaggio di ogni

ufficio elettorale di sezione, di cui, salvo se altri, ai verbali del 6, 7 e 8 Giugno di ogni

sezione”.

Maineri chiede l’annullamento di tutti gli atti relativi alle operazioni dell’ufficio elettorale centrale e di ogni ufficio elettorale di sezione relative allo svolgimento del primo turno delle amministrative. Come si legge nel decreto “di tutti gli atti relativi alle operazioni dell’ufficio elettorale centrale a seguito dello svolgimento del primo turno elettorale, di cui, salvo se altri, ai verbali del 26/05/2026 e relativi allegati;

– di tutti gli atti aventi ad oggetto le operazioni, relative al primo turno delle elezioni,

di ogni ufficio elettorale di sezione, di cui, salvo se altri, ai verbali del 23, 24 e 25

Maggio di ogni sezione”.

Maineri chiede altresì l’annullamento della giunta comunale di Viareggio nominata dalla sindaca Sara Grilli. Come si legge nel decreto firmato dal presidente Cacciari pubblicato in data 16 luglio 2026 che fissa per la discussione della causa l’udienza del 22 settembre 2026, Federica Maineri chiede l’annullamento “di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o successivo alla proclamazione degli eletti, anche sconosciuto alla ricorrente, tra cui, sempre per quanto occorrer possa, la delibera di consiglio comunale del 25/06/2026 avente ad oggetto l’esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti ai sensi dell’art. 41, comma

1, del D. Lgs. N. 267/2000 e la surrogazione dei consiglieri cessati, l’atto di

Giuramento del Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 11 del D. Lgs. n. 267/2000, gli

atti di nomina dei componenti della giunta comunale“.