VECCHIANO – Scompare a Marina di Vecchiano, donna trovata cadavere.
Vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti nel pomeriggio di ieri (15 luglio) nel Comune di Vecchiano in località Marina di Vecchiano per la ricerca di una donna dispersa che non ha fatto ritorno alla propria abitazione.
Subito attuato il piano di ricerca a persona dispersa sotto il coordinamento della prefettura di Pisa con l’invisio di una squadra di vigili del fuoco di terra, personale Tas (topografia applicata al soccorso) e Sapr (sistema aeromobile a pilotaggio remoto).
Utilizzato il sistema Dedalo per rintracciare il cellulare della donna tramite celle telefoniche che ha individuato in tarda serata la persona, purtroppo deceduta.
Sul posto la Polizia di Stato.