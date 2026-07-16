23.3 C
Firenze
giovedì 16 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scompare a Marina di Vecchiano, donna trovata cadavere

Utilizzato il sistema Dedalo per rintracciare il cellulare della donna tramite celle telefoniche: in tarda serata la tragica scoperta

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
I vigili del fuoco in azione (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

VECCHIANO – Scompare a Marina di Vecchiano, donna trovata cadavere. 

Vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti nel pomeriggio di ieri (15 luglio) nel Comune di Vecchiano in località Marina di Vecchiano per la ricerca di una donna dispersa che non ha fatto ritorno alla propria abitazione.

Subito attuato il piano di ricerca a persona dispersa sotto il coordinamento della prefettura di Pisa con l’invisio di una squadra di vigili del fuoco di terra, personale Tas (topografia applicata al soccorso) e Sapr (sistema aeromobile a pilotaggio remoto).

Utilizzato il sistema Dedalo per rintracciare il cellulare della donna tramite celle telefoniche che ha individuato in tarda serata la persona, purtroppo deceduta.

Sul posto la Polizia di Stato.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
23.3 ° C
24.3 °
21.3 °
67 %
0.9kmh
2 %
Gio
35 °
Ven
36 °
Sab
36 °
Dom
36 °
Lun
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2007)ultimora (1210)Video Adnkronos (430)sport (97)salute (70)Tecnologia (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati