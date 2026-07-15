Ue, popolazione raggiunge il suo picco. Poi il calo – Video Video News 15 Luglio 2026 16:08 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Rotocalco n° 28 del 15 luglio 2026 Video News Prometeo tv n° 28 del 15 luglio 2026 Video News Spari a Trastevere, i ristoratori della zona: “Qui sta diventando terra di nessuno” Video News Lite in strada a Roma, spara al ragazzo che lo aveva ripreso mentre urinava 15/07/2026 Video News Alzheimer: al Palazzo della Cancelleria Vaticana convegno su diritto di eguale tutela per i pazienti Video News Hpv, in Campania cresce l’impegno per la prevenzione: focus sulla vaccinazione gratuita Video News Agricoltura, Vivaldini (FdI): “Riso italiano penalizzato da concorrenza sleale, prezzo dimezzato” Video News Frena l’economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese Video News Coesione: Bignami, “Difesa fondi legata a capacità di spesa, accelerato atterraggio su territori” Video News Salute: Palumbo (Sno), ‘farmaci disease-modifying modificano decorso Alzheimer’ Video News Salute: Zappia (Sin), ‘nuove terapie ritardano evoluzione dell’Alzheimer’ Video News Salute: Morutto, ‘pazienti con Alzheimer non devono sentirsi soli’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 37 ° C 38.7 ° 36.1 ° 42 % 1.8kmh 6 % Mer 36 ° Gio 35 ° Ven 40 ° Sab 36 ° Dom 36 ° Ultimi articoli Primo Piano Spaccio alle Cerbaie, maxioperazione dei carabinieri: 8 arresti Salute e Benessere Salute, studio italiano: “Infarti più gravi con microplastiche, fumo e inquinamento” Sport nazionale Inghilterra, Terry e Neville sicuri: “Spazzeremo via l’Argentina” Sport nazionale La sosia russa di Haaland: “Un sogno il mio video virale, spero lo veda Erling” Sport nazionale Roma, allarme per Gasperini infortunio per Vaz SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Rotocalco n° 28 del 15 luglio 2026 Video News Prometeo tv n° 28 del 15 luglio 2026 Video News Spari a Trastevere, i ristoratori della zona: “Qui sta diventando terra di nessuno” Video news Video News Rotocalco n° 28 del 15 luglio 2026 Video News Prometeo tv n° 28 del 15 luglio 2026 Video News Spari a Trastevere, i ristoratori della zona: “Qui sta diventando terra di nessuno”