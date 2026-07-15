Lite in strada a Roma, spara al ragazzo che lo aveva ripreso mentre urinava 15/07/2026 Video News 15 Luglio 2026 13:59 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Alzheimer: al Palazzo della Cancelleria Vaticana convegno su diritto di eguale tutela per i pazienti Video News Hpv, in Campania cresce l’impegno per la prevenzione: focus sulla vaccinazione gratuita Video News Agricoltura, Vivaldini (FdI): “Riso italiano penalizzato da concorrenza sleale, prezzo dimezzato” Video News Frena l’economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese Video News Coesione: Bignami, “Difesa fondi legata a capacità di spesa, accelerato atterraggio su territori” Video News Salute: Palumbo (Sno), ‘farmaci disease-modifying modificano decorso Alzheimer’ Video News Salute: Zappia (Sin), ‘nuove terapie ritardano evoluzione dell’Alzheimer’ Video News Salute: Morutto, ‘pazienti con Alzheimer non devono sentirsi soli’ Video News Salute: Bozzali (Sindem), ‘fondamentale la diagnosi precoce nell’Alzheimer’ Video News Acqua, Heineken lancia a Massafra un progetto per ridurre lo stress della falda Video News Koch (Heineken): “Crescita e sostenibilità non sono due percorsi separati”. Video News Merlo (Heineken): “il progetto ‘Valore Acqua’ nasce dal legame con il territorio”. Carica altri Firenze cielo sereno enter location 37 ° C 38.7 ° 36.1 ° 42 % 1.8kmh 6 % Mer 36 ° Gio 35 ° Ven 40 ° Sab 36 ° Dom 36 ° Ultimi articoli Tecnologia Google Pixel 11, trapelano possibili colori e specifiche Lavoro Rider: Confintesa, attenzione su sciopero, nostro Ccnl già depositato al Cnel Lavoro Imprese, Paolo Fantoni confermato presidente Assopannelli per quadriennio 2026-2030 Salute e Benessere Grasso da cadavere per rimpolpare i corpi svuotati dopo il dimagrimento da Glp-1, nuovo trend Usa Lavoro Holding e patti familiari? Non sono un lusso solo per le grandi multinazionali SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Alzheimer: al Palazzo della Cancelleria Vaticana convegno su diritto di eguale tutela per i pazienti Video News Hpv, in Campania cresce l’impegno per la prevenzione: focus sulla vaccinazione gratuita Video News Agricoltura, Vivaldini (FdI): “Riso italiano penalizzato da concorrenza sleale, prezzo dimezzato” Video news Video News Alzheimer: al Palazzo della Cancelleria Vaticana convegno su diritto di eguale tutela per i pazienti Video News Hpv, in Campania cresce l’impegno per la prevenzione: focus sulla vaccinazione gratuita Video News Agricoltura, Vivaldini (FdI): “Riso italiano penalizzato da concorrenza sleale, prezzo dimezzato”