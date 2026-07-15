Alzheimer: al Palazzo della Cancelleria Vaticana convegno su diritto di eguale tutela per i pazienti Video News 15 Luglio 2026 13:24 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Hpv, in Campania cresce l’impegno per la prevenzione: focus sulla vaccinazione gratuita Video News Agricoltura, Vivaldini (FdI): “Riso italiano penalizzato da concorrenza sleale, prezzo dimezzato” Video News Frena l’economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese Video News Coesione: Bignami, “Difesa fondi legata a capacità di spesa, accelerato atterraggio su territori” Video News Salute: Palumbo (Sno), ‘farmaci disease-modifying modificano decorso Alzheimer’ Video News Salute: Zappia (Sin), ‘nuove terapie ritardano evoluzione dell’Alzheimer’ Video News Salute: Morutto, ‘pazienti con Alzheimer non devono sentirsi soli’ Video News Salute: Bozzali (Sindem), ‘fondamentale la diagnosi precoce nell’Alzheimer’ Video News Acqua, Heineken lancia a Massafra un progetto per ridurre lo stress della falda Video News Koch (Heineken): “Crescita e sostenibilità non sono due percorsi separati”. Video News Merlo (Heineken): “il progetto ‘Valore Acqua’ nasce dal legame con il territorio”. Video News Gasparri (Heineken): “Con ‘Valore Acqua’ meno prelievi dalla falda e più acqua per l’agricoltura”. Carica altri Firenze cielo sereno enter location 37 ° C 38.7 ° 36.1 ° 42 % 1.8kmh 6 % Mer 36 ° Gio 35 ° Ven 40 ° Sab 36 ° Dom 36 ° Ultimi articoli Tecnologia Google Pixel 11, trapelano possibili colori e specifiche Lavoro Rider: Confintesa, attenzione su sciopero, nostro Ccnl già depositato al Cnel Lavoro Imprese, Paolo Fantoni confermato presidente Assopannelli per quadriennio 2026-2030 Salute e Benessere Grasso da cadavere per rimpolpare i corpi svuotati dopo il dimagrimento da Glp-1, nuovo trend Usa Lavoro Holding e patti familiari? Non sono un lusso solo per le grandi multinazionali SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Hpv, in Campania cresce l’impegno per la prevenzione: focus sulla vaccinazione gratuita Video News Agricoltura, Vivaldini (FdI): “Riso italiano penalizzato da concorrenza sleale, prezzo dimezzato” Video News Frena l’economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese Video news Video News Hpv, in Campania cresce l’impegno per la prevenzione: focus sulla vaccinazione gratuita Video News Agricoltura, Vivaldini (FdI): “Riso italiano penalizzato da concorrenza sleale, prezzo dimezzato” Video News Frena l’economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese