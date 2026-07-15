Frena l’economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese Video News 15 Luglio 2026 12:16 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Coesione: Bignami, “Difesa fondi legata a capacità di spesa, accelerato atterraggio su territori” Video News Salute: Palumbo (Sno), ‘farmaci disease-modifying modificano decorso Alzheimer’ Video News Salute: Zappia (Sin), ‘nuove terapie ritardano evoluzione dell’Alzheimer’ Video News Salute: Morutto, ‘pazienti con Alzheimer non devono sentirsi soli’ Video News Salute: Bozzali (Sindem), ‘fondamentale la diagnosi precoce nell’Alzheimer’ Video News Acqua, Heineken lancia a Massafra un progetto per ridurre lo stress della falda Video News Koch (Heineken): “Crescita e sostenibilità non sono due percorsi separati”. Video News Merlo (Heineken): “il progetto ‘Valore Acqua’ nasce dal legame con il territorio”. Video News Gasparri (Heineken): “Con ‘Valore Acqua’ meno prelievi dalla falda e più acqua per l’agricoltura”. Video News Airbnb, in Valpolicella Mara punta su privacy e autenticità per valorizzare il territorio Video News Coesione: Malan, “Il PNRR è stato usato efficacemente, fondi riallocati con successo” Video News Coesione: Fidanza, “Fdi difende un bilancio solido per tutte le regioni” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 33.5 ° C 34.3 ° 31.5 ° 51 % 0.9kmh 31 % Mer 34 ° Gio 34 ° Ven 40 ° Sab 36 ° Dom 37 ° Ultimi articoli Lavoro Imprese, Paolo Fantoni confermato presidente Assopannelli per quadriennio 2026-2030 Salute e Benessere Grasso da cadavere per rimpolpare i corpi svuotati dopo il dimagrimento da Glp-1, nuovo trend Usa Lavoro Holding e patti familiari? Non sono un lusso solo per le grandi multinazionali Primo Piano Api colonizzano la facciata del reparto di salute mentale di un ospedale Finanza Borsa, Euronext Growth Milan non si ferma: 205 società quotate e capitalizzazione a 11,1 mld SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Coesione: Bignami, “Difesa fondi legata a capacità di spesa, accelerato atterraggio su territori” Video News Salute: Palumbo (Sno), ‘farmaci disease-modifying modificano decorso Alzheimer’ Video News Salute: Zappia (Sin), ‘nuove terapie ritardano evoluzione dell’Alzheimer’ Video news Video News Coesione: Bignami, “Difesa fondi legata a capacità di spesa, accelerato atterraggio su territori” Video News Salute: Palumbo (Sno), ‘farmaci disease-modifying modificano decorso Alzheimer’ Video News Salute: Zappia (Sin), ‘nuove terapie ritardano evoluzione dell’Alzheimer’