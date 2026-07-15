Coesione: Fidanza, “Fdi difende un bilancio solido per tutte le regioni” Video News 15 Luglio 2026 10:09 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Alzheimer: Lorenzin, ‘tra over 65 600mila persone colpite. Numeri al raddoppio per il 2050’ Video News AdnTalks | Intervista a Morelli Video News Alzheimer: ministro Schillaci, ‘abbiamo rifinanziato fondo dedicato e sosteniamo ricerca’ Video News Bocciato emendamento preferenze, parte conta dei franchi tiratori in maggioranza Video News AdnTalks | Intervista a Lorenzo Guerini Video News Foreign press review – June 30, 2026 Video News The italian diplomatic activity from abroad – June 30, 2026 Video News Monopattini, dal 16 luglio obbligo di assicurazione Video News Monopattini, dal 16 luglio obbligo di assicurazione Video News Cultura: a Roma torna visibile la Torre Vergata, apre il Museo archeologico universitario Video News Sicurezza, governo studia nuovi interventi Video News Cultura: Fabbri (Maut), ‘museo racconta storia e persone di Tor Vergata’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 33.5 ° C 34.3 ° 31.5 ° 51 % 0.9kmh 31 % Mer 34 ° Gio 34 ° Ven 40 ° Sab 36 ° Dom 37 ° Ultimi articoli Primo Piano Incendio alla ditta di stoccaggio rifiuti di Migliarino, tavolo tecnico in Regione: attesa per le analisi Primo Piano Arthur Atta si presenta alla Fiorentina: “Scelta giusta per la mia crescita” Sport nazionale Moda, dal 1° settembre Tancredi Vitale sarà vicepresidente Gucci Racing Motori Michelin celebra i 120 anni nel nostro paese con progetto ‘L’Italia nel Piatto’ Tecnologia Apple: beta pubbliche di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 e watchOS 27 con Siri AI SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Alzheimer: Lorenzin, ‘tra over 65 600mila persone colpite. Numeri al raddoppio per il 2050’ Video News AdnTalks | Intervista a Morelli Video News Alzheimer: ministro Schillaci, ‘abbiamo rifinanziato fondo dedicato e sosteniamo ricerca’ Video news Video News Alzheimer: Lorenzin, ‘tra over 65 600mila persone colpite. Numeri al raddoppio per il 2050’ Video News AdnTalks | Intervista a Morelli Video News Alzheimer: ministro Schillaci, ‘abbiamo rifinanziato fondo dedicato e sosteniamo ricerca’