Alzheimer: ministro Schillaci, ‘abbiamo rifinanziato fondo dedicato e sosteniamo ricerca’ Video News 15 Luglio 2026 09:38 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Alzheimer: Lorenzin, ‘tra over 65 600mila persone colpite. Numeri al raddoppio per il 2050’ Video News AdnTalks | Intervista a Morelli Video News Bocciato emendamento preferenze, parte conta dei franchi tiratori in maggioranza Video News AdnTalks | Intervista a Lorenzo Guerini Video News Foreign press review – June 30, 2026 Video News The italian diplomatic activity from abroad – June 30, 2026 Video News Monopattini, dal 16 luglio obbligo di assicurazione Video News Monopattini, dal 16 luglio obbligo di assicurazione Video News Cultura: a Roma torna visibile la Torre Vergata, apre il Museo archeologico universitario Video News Sicurezza, governo studia nuovi interventi Video News Cultura: Fabbri (Maut), ‘museo racconta storia e persone di Tor Vergata’ Video News Cultura: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), ‘Ateneo ha coordinato restauro Torre Vergata’ Carica altri Firenze cielo coperto enter location 28.2 ° C 28.8 ° 27.1 ° 67 % 0.9kmh 100 % Mer 34 ° Gio 34 ° Ven 40 ° Sab 36 ° Dom 37 ° Ultimi articoli Tecnologia Apple: beta pubbliche di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 e watchOS 27 con Siri AI Tecnologia Spotify lancia l’assistente IA che conosce i nostri gusti musicali Tecnologia Laptop RTX Serie 50, la tecnologia per lo studio Salute e Benessere Zappia (Sin): “Terapie immunologiche cambiano la cura dell’Alzheimer” Salute e Benessere Palumbo (Sno): “Possiamo utilizzare nuovi farmaci contro l’Alzheimer” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Alzheimer: Lorenzin, ‘tra over 65 600mila persone colpite. Numeri al raddoppio per il 2050’ Video News AdnTalks | Intervista a Morelli Video News Bocciato emendamento preferenze, parte conta dei franchi tiratori in maggioranza Video news Video News Alzheimer: Lorenzin, ‘tra over 65 600mila persone colpite. Numeri al raddoppio per il 2050’ Video News AdnTalks | Intervista a Morelli Video News Bocciato emendamento preferenze, parte conta dei franchi tiratori in maggioranza