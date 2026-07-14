Cultura: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), ‘Ateneo ha coordinato restauro Torre Vergata’ Video News 14 Luglio 2026 16:34 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News 14072026_VIDEONEWS_1700_3_video-hd.mp4 Video News Arrestato Nadezhdin, l’uomo che ha osato sfidare Putin Video News Incendio a Bruxelles, 4 morti e 6 dispersi: l’intervento dei vigili Video News Dubai apre un nuovo porto: perché è una buona notizia per l’Ue Video News Taglio del nastro a Cagliari: Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i “viaggi della Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Coesione: Sberna, “È pilastro dell’Europa, va rafforzata insieme a competitività” Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Pensioni, dal primo agosto i pagamenti – Video Video News JSD6000, la nave di Saipem pronta per la sfida del Mar Nero Video News Guida sicura, alcol test gratuiti nelle farmacie: a Napoli progetto pilota Video News Robert De Niro presenta ‘Novecento’ al Cinema in Piazza: “Ero orgoglioso di farne parte” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 36.3 ° C 37.3 ° 34.8 ° 45 % 1.8kmh 19 % Mar 34 ° Mer 34 ° Gio 40 ° Ven 41 ° Sab 36 ° Ultimi articoli Primo Piano Fiorentina, un altro colpo di mercato: dal Real Madrid il difensore classe 2006 Victor Valdepenas Primo Piano Sopralluogo del garante dei detenuti a Sollicciano: “Una situazione di degrado umano e ambientale intollerabile” Primo Piano Ricorso al Tar Toscana di Federica Maineri: la candidata sindaca di Viareggio era stata battuta al fotofinish da Sara Grilli Salute e Benessere L’appello: “Sull’omeopatia servono più informazioni per cittadini e una normativa in linea con l’Europa” Sport Emma Gallorini si racconta dopo l’argento da record: “Studio e sport non sono in contrasto: si completano a vicenda” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News 14072026_VIDEONEWS_1700_3_video-hd.mp4 Video News Arrestato Nadezhdin, l’uomo che ha osato sfidare Putin Video News Incendio a Bruxelles, 4 morti e 6 dispersi: l’intervento dei vigili Video news Video News 14072026_VIDEONEWS_1700_3_video-hd.mp4 Video News Arrestato Nadezhdin, l’uomo che ha osato sfidare Putin Video News Incendio a Bruxelles, 4 morti e 6 dispersi: l’intervento dei vigili