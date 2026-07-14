Coesione: Sberna, “È pilastro dell’Europa, va rafforzata insieme a competitività” Video News 14 Luglio 2026 13:32 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Pensioni, dal primo agosto i pagamenti – Video Video News JSD6000, la nave di Saipem pronta per la sfida del Mar Nero Video News Guida sicura, alcol test gratuiti nelle farmacie: a Napoli progetto pilota Video News Robert De Niro presenta ‘Novecento’ al Cinema in Piazza: “Ero orgoglioso di farne parte” Video News The italian diplomatic activity from abroad – July 13, 2026 Video News Foreign press review – July 13, 2026 Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Taglio del nastro a Cagliari: Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i “viaggi della Video News Gozi (Renew): “Grande opportunità geopolitica, ma senza riforme l’Ue rischia la paralisi” Video News Fiori (Inail): “La rete protesica cresce sul territorio per azzerare i viaggi della speranza dei Video News La voce dell’assistito, Cianciotto: “Il nuovo centro Inail abbatte i costi e combatte l’isolamento Carica altri Firenze cielo coperto enter location 37.2 ° C 38.2 ° 34.8 ° 29 % 4kmh 99 % Mar 36 ° Mer 34 ° Gio 40 ° Ven 41 ° Sab 36 ° Ultimi articoli Cronaca Inseguimento tra Viareggio e Camaiore: arrestato 33enne al termine della fuga Tecnologia App IO e dieresi, il conflitto tecnico che blocca la patente digitale Cronaca Investe una ciclista e fugge: denunciato pensionato a San Giuliano Terme Lavoro Trading online in Italia, l’identikit di un mercato in crescita e le 5 trappole da evitare Salute e Benessere Farmaci, Loizzo: “Auspico una revisione del prontuario equilibrata. Il risparmio non sia l’unico criterio” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Pensioni, dal primo agosto i pagamenti – Video Video News JSD6000, la nave di Saipem pronta per la sfida del Mar Nero Video news Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Pensioni, dal primo agosto i pagamenti – Video Video News JSD6000, la nave di Saipem pronta per la sfida del Mar Nero