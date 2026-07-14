App IO e dieresi, il conflitto tecnico che blocca la patente digitale

(Adnkronos) – L’integrazione della patente di guida all’interno dell’app IO, abilitata dal sistema IT-Wallet, rappresenta una transizione fondamentale verso la dematerializzazione dei documenti personali in Italia. Questa tecnologia permette ai cittadini di disporre di un titolo di guida con pieno valore legale direttamente sul proprio smartphone, azzerando il rischio di dimenticare il formato plastificato a casa. Durante i controlli stradali sul territorio nazionale, il documento digitale possiede lo stesso valore giuridico di quello fisico e può essere esibito come documento di riconoscimento ufficiale, pur non essendo valido ai fini dell’espatrio. L’architettura di sicurezza dell’applicazione protegge i dati sensibili tramite crittografia, limitando l’accesso esclusivamente attraverso l’autenticazione biometrica o il codice PIN del dispositivo. Dal punto di vista pratico, la procedura di verifica da parte delle forze dell’ordine avviene senza passaggi di mano: l’utente mostra semplicemente lo schermo del telefono con un QR code dinamico generato dall’app, garantendo la massima riservatezza e rapidità.

Nonostante i vantaggi operativi di questa infrastruttura, l’attivazione del servizio sta registrando un blocco tecnico per una parte della popolazione. Nei sistemi di verifica anagrafica dell’app IO si è rilevata infatti un’anomalia di codifica che impedisce il caricamento della patente digitale per i cittadini i cui nomi o cognomi contengono dieresi (ä, ö, ü), una casistica frequente nella realtà linguistica dell’Alto Adige. Poiché l’applicazione, gestita da PagoPA S.p.A., richiede una corrispondenza esatta e standardizzata con le banche dati nazionali come l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e i sistemi di identità digitale SPID o CIE, la presenza di caratteri speciali genera un errore anagrafico che arresta l’importazione del documento.

La problematica è stata oggetto di un dibattito istituzionale avviato dalla consigliera provinciale altoatesina Maria Elisabeth Rieder tramite un’interrogazione in Consiglio provinciale. Dalle risposte fornite emerge che la Giunta provinciale ha già avviato contatti con il Ministero dell’Interno all’inizio dell’anno per individuare un correttivo software in grado di superare il disallineamento dei database.

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