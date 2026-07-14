Investe una ciclista e fugge: denunciato pensionato a San Giuliano Terme

SAN GIULIANO (PI) – Un uomo di 75 anni, docente universitario in pensione, è stato denunciato dalla Polizia Locale di San Giuliano Terme con l’accusa di lesioni stradali, omissione di soccorso e fuga dopo un incidente. L’episodio si è verificato la sera di venerdì scorso, intorno alle 20,30, lungo la via dell’Abetone e del Brennero.

Secondo la ricostruzione, l’automobilista, alla guida di un veicolo diretto verso Pisa, ha urtato una ciclista all’altezza dell’incrocio con via di Campolungo, allontanandosi subito dopo senza prestare assistenza. La vittima, soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto, ha riportato la frattura di due dita della mano, con una prognosi di trenta giorni.

Le indagini, coordinate dal comandante Daniele Nocchi, hanno permesso di chiudere il cerchio attorno al responsabile in meno di 72 ore. Fondamentale è stato il ritrovamento di uno specchietto dell’auto perso durante l’impatto, che ha consentito agli agenti di identificare il modello del mezzo. L’incrocio di questo dettaglio con le riprese registrate dagli impianti di videosorveglianza del territorio, anche grazie al supporto della Polizia Locale di Pisa, ha portato all’individuazione del conducente.

Si tratta del secondo caso di pirateria stradale risolto dal comando sangiulianese nell’arco di un mese. Il precedente risale al 15 giugno, quando un ciclista fu travolto all’interno della galleria del Foro da un’auto che si era dileguata. In quell’occasione, l’identificazione di un funzionario di banca era avvenuta in poche ore, anche grazie alla testimonianza di un automobilista di passaggio.

“Per la seconda volta in meno di un mese, grazie al lavoro della nostra Polizia Locale e agli investimenti fatti sugli impianti, siamo riusciti a deferire un pirata della strada che non si è fermato a prestare soccorso” ha dichiarato il sindaco Matteo Cecchelli. Il comandante Nocchi ha aggiunto che la diffusione delle telecamere nei punti strategici del comune rappresenta ormai un supporto determinante per l’attività investigativa, confermando l’efficacia del sistema di controllo adottato.