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Fiamme di materiale plastico nel piazzale di un’azienda a Pieve Santo Stefano

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre provenienti da Sansepolcro, Arezzo e Bagni di Romagna per evitare che il fuoco attingesse il bosco

Cronaca
REDAZIONE
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Fiamme di materiale plastico nel piazzale di un'azienda a Pieve Santo Stefano (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

PIEVE SANTO STEFANO – I vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro e una squadra dalla sede centrale di Arezzo sono intervenuti in serata a Pieve Santo Stefano per l’incendio di materiale plastico.

Ad andare a fuoco è del materiale stoccato all’esterno di un azienda, principalmente bobine di legno.

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre provenienti da Sansepolcro, Arezzo e Bagni di Romagna per domare le fiamme e evitare che l’incendio si propagasse all’azienda ed al bosco circostanti.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

© Riproduzione riservata

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