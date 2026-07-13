Furti in serie nelle auto in sosta: due arresti e una denuncia in Val d’Orcia

SAN QUIRICO D’ORCIA – Un’operazione mirata di controllo del territorio ha permesso ai carabinieri della stazione di San Quirico d’Orcia, coadiuvati dal Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montalcino, di sventare un’attività delittuosa dedita ai furti su autovetture in sosta, fenomeno particolarmente monitorato nelle aree di maggiore interesse turistico della Val d’Orcia.

I militari impegnati in specifici servizi di prevenzione hanno intercettato un camper sospetto nelle immediate vicinanze della località termale di Bagno Vignoni. A bordo del veicolo viaggiavano tre persone, tra cui un ventenne e un diciottenne, entrambi provenienti dalla provincia di Torino, e una giovane straniera di diciotto anni.

Il controllo si è rivelato tempestivo: i soggetti sono stati sorpresi mentre tentavano di disfarsi della refurtiva sottratta poco prima da alcune autovetture in sosta in località Bagni San Filippo. La successiva perquisizione del mezzo ha permesso di rinvenire ulteriore materiale provento di furto, oltre a diversi arnesi da scasso, posti sotto sequestro.

Per i due uomini è scattato l’arresto in flagranza di reato per furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. La ragazza, invece, è stata denunciata.

Nella giornata di oggi, il pubblico ministero della procura di Siena, esperite le formalità di rito, ha convalidato l’operato dei carabinieri, confermando la legittimità dell’arresto.

L’attività odierna testimonia la ferma determinazione dell’Arma dei carabinieri nel presidio del territorio e nell’incessante lotta ai reati predatori, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai numerosi turisti che scelgono la Val d’Orcia per i propri soggiorni.