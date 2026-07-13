Fidanza (FdI): “Aiuti subito agli agricoltori, serve alternativa europea ai concimi chimici” Video News 13 Luglio 2026 15:53 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Offensiva di Kiev nel Mar d’Azov, Mosca sospende la navigazione – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnk Video News Fertilizzanti, Guarda (Avs): “No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili” Video News Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche Video News Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche Video News Zanché (Simg), ‘aggiornamento Nota 99 in G.u. permtette a Mmg di gestire completamente la Bpco’ Video News Cisgiordania, il deputato USA bloccato da coloni israeliani armati Video News Palermo, sgominata la “banda dei Kalashnikov”, 15 fermi Video News Sicurezza: Curti (Verisure), ‘la sicurezza evolve verso sistemi di intervento attivo’ Video News Caldo estremo almeno fino al 20 luglio, temperature oltre i 40 gradi nelle Isole maggiori Video News Verisure: la sicurezza domestica si estende oltre le mura domestiche Video News Marina di Ravenna, torna la Festa della Cozza Selvaggia tra mare, biodiversità e tradizioni Video News Trasporti, logistica ed energia. Grimaldi (Alis): “Ets penalizza imprenditori” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 36.8 ° C 38.2 ° 35.7 ° 33 % 2.7kmh 27 % Lun 36 ° Mar 38 ° Mer 40 ° Gio 41 ° Ven 41 ° Ultimi articoli Cronaca Furti in serie nelle auto in sosta: due arresti e una denuncia in Val d’Orcia Primo Piano Spaccio e consumo di fentanyl e oppioidi: ai domiciliari un dipendente Estar, altri tre nei guai Cronaca Scontro fra due auto a Pomarance: in elisoccorso a Siena un uomo e la figlia quindicenne Finanza Borsa, attenzione agli Usa: in settimana trimestrali JP Morgan e Goldman Sachs. Centrali i dati della produzione Primo Piano Il sindaco di Pisa Michele Conti si iscrive a Fratelli d’Italia: è il primo di un capoluogo di provincia toscano per il partito della... SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Offensiva di Kiev nel Mar d’Azov, Mosca sospende la navigazione – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnk Video News Fertilizzanti, Guarda (Avs): “No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili” Video News Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche Video news Video News Offensiva di Kiev nel Mar d’Azov, Mosca sospende la navigazione – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnk Video News Fertilizzanti, Guarda (Avs): “No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili” Video News Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche