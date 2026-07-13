Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche Video News 13 Luglio 2026 15:13 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Fertilizzanti, Guarda (Avs): “No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili” Video News Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche Video News Zanché (Simg), ‘aggiornamento Nota 99 in G.u. permtette a Mmg di gestire completamente la Bpco’ Video News Cisgiordania, il deputato USA bloccato da coloni israeliani armati Video News Palermo, sgominata la “banda dei Kalashnikov”, 15 fermi Video News Sicurezza: Curti (Verisure), ‘la sicurezza evolve verso sistemi di intervento attivo’ Video News Caldo estremo almeno fino al 20 luglio, temperature oltre i 40 gradi nelle Isole maggiori Video News Verisure: la sicurezza domestica si estende oltre le mura domestiche Video News Marina di Ravenna, torna la Festa della Cozza Selvaggia tra mare, biodiversità e tradizioni Video News Trasporti, logistica ed energia. Grimaldi (Alis): “Ets penalizza imprenditori” Video News Borchia (Lega): “Aiutiamoli a casa loro non sia slogan: con PRIMA più sviluppo nel Mediterraneo” Video News Mondiali, Argentina-Svizzera: le proteste di domenica 12 luglio Carica altri Firenze nubi sparse enter location 36.8 ° C 38.2 ° 35.7 ° 33 % 2.7kmh 27 % Lun 36 ° Mar 38 ° Mer 40 ° Gio 41 ° Ven 41 ° Ultimi articoli Primo Piano Spaccio e consumo di fentanyl e oppioidi: in carcere un dipendente Estar, altri tre nei guai Cronaca Scontro fra due auto a Pomarance: in elisoccorso a Siena un uomo e la figlia quindicenne Primo Piano Il sindaco di Pisa Michele Conti si iscrive a Fratelli d’Italia: è il primo di un capoluogo di provincia toscano per il partito della... Finanza Consob, accelerazione sul dossier della nomina del presidente: cosa succede Lavoro Infortuni, inaugurato a Cagliari il nuovo Punto di assistenza del Centro protesi Inail SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Fertilizzanti, Guarda (Avs): “No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili” Video News Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche Video News Zanché (Simg), ‘aggiornamento Nota 99 in G.u. permtette a Mmg di gestire completamente la Bpco’ Video news Video News Fertilizzanti, Guarda (Avs): “No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili” Video News Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche Video News Zanché (Simg), ‘aggiornamento Nota 99 in G.u. permtette a Mmg di gestire completamente la Bpco’