Spiagge libere: la rivoluzione civica del sindaco dei “pezzenti”

Si chiama Josi Gerardo Della Ragione, ha 39 anni, è stato confermato al primo turno sindaco di Bacoli alle amministrative 2024 ed ha deciso di dare il via a una vera e propria rivoluzione civica delle spiagge libere.

E non a parole.

Il giovane sindaco di Bacoli, provincia di Napoli, rieletto in coalizione di centrosinistra con quasi il 56% di cui il 36.34% ottenuto dalla sua lista civica FreeBacoli in una tornata elettorale che ha visto al voto oltre il 70% dei cittadini di Bacoli, sta diventando il simbolo del mare diritto di tutti.

Josi Gerardo Della Ragione, delegato Anci Campania Politiche sociali e welfare, balzato alla ribalta per il suo intervento via social contro il titolare di uno stabilimento balneare di Bacoli che, spiega il sindaco, “ha definito chi utilizza la spiaggia libera “un pezzente”. Avete letto bene. Ed ha aggiunto. “Il sindaco vuole aumentare la spiaggia libera perché ama i pezzenti.

Hai ragione, amo i pezzenti. Li amo così tanto, che porteremo i litorali della nostra città ad avere oltre l’80% tra spiaggia libera e spiaggia libera attrezzata. Per tutti, libera. Senza più padroni. Ma con nuove concessioni di chioschi, in spiagge libere attrezzate, e stabilimenti, affidati con bandi pubblici. Senza piaceri, amici. Ma per merito. E con regole chiare: per i bagnanti e per i lavoratori. Cosi assicureremo ai cittadini ed a chi lavora in spiaggia più diritti, più tutele. Così libereremo il lungomare da prenditori senza scrupoli. Sarà una rivoluzione. Perché il vostro tempo è finito”.

Lo stesso sindaco che qualche anno fa puntò il dito contro stabilimenti balneari rei di perquisire i bagnanti all’ingresso dei lidi per verificare possesso di cibo.

Ed è chiaro su questo Massimiliano Dona, presidente Unione Nazionale Consumatori che in questi giorni ha ribadito come il divieto di introdurre cibo sia del tutto illegittimo .

Detto fatto. Il giovane sindaco di Bacoli in questi giorni annuncia le docce gratuite installate dal Comune sulle spiagge libere. “Mai avute prima. Installeremo le docce sulle spiagge libere di Bacoli. Saranno gratuite, per tutti. Perché il mare si può e si deve poter vivere anche così. Liberamente, a costo zero. Un diritto sacrosanto da garantire a chiunque. A partire da chi vive in difficoltà economica”, scrive via social Josi Gerardo Della Ragione.

E “bagni pubblici e funzionanti, la pedana di legno che porta fin verso la battigia. E la sabbia pulita, tutti i giorni, a tutte le ore: con un panorama mozzafiato. Siamo a Miliscola, lungomare bellissimo di Bacoli. Perché pubblico è sinonimo di servizi. Per tutti, gratuiti”.

Con dieci milioni di euro in arrivo “E’ una grande conquista per la nostra città. Così proteggiamo spiagge, mare e cittadini”, che il sindaco di Bacoli intende utilizzare per il bradisismo e per le spiagge libere.

Tutto dedicato dal giovane sindaco ai suoi “pezzenti”. Come il premio ‘Il mare più bello’ ricevuto dal sindaco di Bacoli da Legambiente e Touring Club Italiano: “Grazie a tutti voi, “pezzenti”. Siamo una squadra che non ha confini. E siamo forti”.

Non solo. A Bacoli nuove strade, nuovi marciapiedi, nuova illuminazione, la pista ciclabile del lago Fusaro. Josi Gerardo Della Ragione: “Nessuno aveva mai osato farlo. Abbattere le opere abusive sul lungolago del Fusaro. Noi invece non abbiamo avuto timore, paura. E lo abbiamo fatto. Giù tutto. Via tutto. Ed abbiamo restituito alla comunità uno dei suoi tesori più belli. E da sempre negato: la pista ciclabile del lago Fusaro”.

Le navette gratuite per raggiungere il mare “Circa 40 corse al giorno”.

Il parco restituito alla comunità con centinaia di eventi culturali: “Sapete prima cosa c’era? Tossicodipendenti e degrado. Adesso è così. Siamo al Parco Vanvitelliano del Fusaro. In tantissimi, di ogni età, per godere notti di musica e danza, di cultura”.

E pure il primo premio nazionale ‘Comune riciclone 2026’. “Portiamo a Bacoli il premio come miglior comune d’Italia, tra le città con più di 15.000 abitanti, per la percentuale di raccolta differenziata. Siamo al 90%. In estate ed in inverno. Avete letto bene. Primi in Campania. E primi in Italia”, evidenzia il sindaco.

E poi le scuole. Niente doppi turni per i bambini a Bacoli. “Tutti i 250 bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria avranno un edificio scolastico dove poter fare scuola la mattina“.

Con i piccoli accolti tutti gratuitamente per i campi estivi: “Nessun bambino sarà escluso. Nessuna richiesta di mamme o papà sarà respinta. Accogliamo tutti. E ciò che serve, lo toglieremo dalle spese per gli eventi”.

Il riconoscimento Lav al sindaco per la tutela degli animali: “Quando ho deciso di vietare i circhi con gli animali a Bacoli, pensavo di assumere una scelta normale. Ed invece è diventato un modello positivo nazionale”.

Gli ortaggi dell’orto urbano coltivato in un bene confiscato alla camorra distribuiti gratuitamente ai bagnanti.

Gli investimenti per il cimitero di Bacoli: “Un dovere civico e morale. Perché il grado di civiltà di un popolo si misura dal modo in cui manutiene il proprio cimitero”.

La videosorveglianza vandalizzata “Un atto criminale” e riattivata nel giro di pochi giorni.

E il mare. “Il mare di Bacoli liberato da tonnellate di rifiuti”.

E poi il sindaco: “Abbiamo rimosso un palo di due metri conficcato sul fondale di Bacoli: reggeva un pontile abusivo. Uno scempio. Così liberiamo il nostro mare dagli scempi che hanno sfregiato la nostra città. Era lì da decenni”.

Con il “tavolo di lavoro tra Comune di Bacoli, Forza Militari, Regione Campania e Capitaneria di Porto. Obiettivo: ampliare le aree di spiaggia libera a Miseno. Ci dissero che non ci saremmo mai riusciti. Ed invece, eccoci qui”.

Prosegue il sindaco: “Un risultato di grandissimo valore. Perché per la prima volta nella storia della nostra città, il Comune Bacoli e le forze militari si siedono allo stesso tavolo. E non semplicemente per avere qualche ombrellone riservato a pochi residenti. No. Quello era un altro tempo, fortunatamente lontano.

Adesso è iniziato un nuovo percorso, per sancire un obiettivo comune: ampliare le aree di arenile da destinare alla fruizione della popolazione”. Con le spiagge libere pulite: “Perché il pubblico, se vuole, funziona benissimo. Ed è per questo che abbiamo deciso non solo di pulire le spiagge libere. Ma di farlo ogni giorno, ogni mattina. Anche più volte al giorno. E di farlo ovunque. Da Miliscola a Miseno, dalle quattro spiagge di Marina Grande al Poggio, da Baia a Cuma, da Torregaveta a San Sossio. Ovunque. Perché vogliamo dimostrato che lo Stato non è sinonimo di inefficienza”.

Spiagge libere pulite, pedane sulla battigia verso il mare, mare pulito, bagni pubblici, docce pubbliche e gratuite, navette gratuite a Bacoli col giovane sindaco Josi Gerardo Della Ragione: “Stiamo iniziando una rivoluzione civica. Quella dei diritti. Quella dei beni comuni da liberare. Abbiamo bisogno dell’impegno, dell’amore e della responsabilità di tutti. Perché pubblico è bello. Senza padroni. Ma della gente.