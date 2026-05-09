Centrodestra ancora giù, allunga campo largo: il sondaggio

Centrodestra 43.8%, campo largo 45.8%.

Aumenta il vantaggio del centrosinistra, ora con due punti più del centrodestra.

Come emerge dal quadro dell’ultima Supermedia YouTrend/Agi, elaborata sui sondaggi realizzati tra il 23 aprile e il 6 maggio.

Il centrodestra perde un punto secco rispetto alla precedente Supermedia.

E’ il dato più basso per il centrodestra della leader Meloni dal 2022, anno della vittoria per il Governo Meloni.

Con la Lega di Salvini che perde ben 0.7% e ora è al 6.6% e Fratelli d’Italia guidato dalla premier Meloni perde 0.4%, scendendo al 27.8%.

Si riduce il distacco tra FdI e Pd guidato da Elly Schlein, che sale al 22.3%, +0.1%.

Dunque campo largo con IV e +E sale a 45.8%, +0,5%.

Centrodestra FdI, FI, Lega, NM scende a 43.8%, -1,1%.

Ma. C’è un ma, come abbiamo evidenziato in precedenti analisi.

Sono numeri che non tengono conto di eventuali alleanze con Roberto Vannacci, il suo Futuro Nazionale quota il 3.6%, + 0.1% rispetto alla precedente Supermedia.

E con Carlo Calenda e la sua Azione stabile al 3%.

E se l’eventuale alleanza di Vannacci è scontato possa essere solo con il centrodestra, non è scontato con chi eventualmente potrebbe allearsi Calenda.

Sia perché il leader di Azione nelle varie elezioni amministrative ha spesso deciso posizioni diverse. Sia perché al momento Calenda e Vannacci insieme sembrano una missione impossibile.

Lo sembravano però anche Renzi e Conte, oggi insieme nel campo largo.

Quello che è certo con l’ultima Supermedia il Partito Democratico sale al 22.3%, +0,1%.

Il Movimento 5 Stelle guidato da Conte sale al 13.2%, consolidandosi terza forza politica.

E sale anche Avs guidata da Bonelli e Fratoianni, ora al 6.5%, +0.3%.

Supermedia Youtrend/Agi

Fratelli d’Italia – 27,8% (-0,4%);

Partito Democratico – 22,3% (+0,1%);

Movimento 5 Stelle – 13,2% (+0,4%);

Forza Italia – 8,2% (-0,1%);

Lega – 6,6% (-0,7%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,5% (+0,3%);

Futuro Nazionale – 3,6% (+0,1%);

Azione – 3% (=);

Italia Viva – 2,4% (-0,2%);

+Europa – 1,4% (-0,1%);

Noi Moderati – 1,2% (+0,1%).