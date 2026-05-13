Sanna (Presidente Gruppo Giovani Imprenditori UIB): “La presenza di A2A rappresenta un importante Video News 13 Maggio 2026 17:30 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Vercellotti (UNCEM) “investimenti e aree interne fondamentali per uno sviluppo delle attività di Video News Carne vitello: Pellegrino “E’ tradizione ma al contempo consumo intelligente” Video News Carne vitello: Sgoifo Rossi (UniMi) “E’ l’emblema di circolarità e sostenibilità” Video News Carne vitello: Bernardi (Nutrizionista) “Ottimale per bambini e anziani” Video News De Carli (Ordine Ingegneri Milano), ‘innovare su tecnologia, mercato e regole’ Video News La Ue va verso l’accesso limitato ai social per i minori Video News Bassanini (Alfasigma), ‘campagna su encefalopatia epatica strumento per gestire malattia’ Video News Trasporti: Rixi (Lega), ‘’logistica sistema nervoso e arterioso dell’industria italiana’ Video News Quotti Tubi (Fiera Milano), “stesse sfide per trasporto merci e persone” Video News Trasporti: Molina, ‘tpl deve superare isolamento antistorico’ Video News Trasporti, Daher (Assologistica), ‘logistica parte integrante del valore della produzione’ Video News Lennart Meri Conference 2026 Carica altri Firenze nubi sparse enter location 18.2 ° C 19.5 ° 16.5 ° 60 % 1.8kmh 40 % Mer 18 ° Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 18 ° Dom 21 ° Ultimi articoli Primo Piano Grave ma risponde alle cure il cameriere 23enne accoltellato a Prato Salute e Benessere Hiv, disponibile in Italia terapia iniettabile e in compresse per prevenzione Primo Piano Scaramelli garante regionale infanzia, Lega Salvini con Montemagni: “In Toscana campo largo traballa” Euro Zoom Energia, l’Ue a Cipro cerca l’antidoto alla “crisi fossile” Primo Piano Grave incidente sul lavoro a Castelfranco Piandiscò: 52enne in elisoccorso a Careggi SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Vercellotti (UNCEM) “investimenti e aree interne fondamentali per uno sviluppo delle attività di Video News Carne vitello: Pellegrino “E’ tradizione ma al contempo consumo intelligente” Video News Carne vitello: Sgoifo Rossi (UniMi) “E’ l’emblema di circolarità e sostenibilità” Video news Video News Vercellotti (UNCEM) “investimenti e aree interne fondamentali per uno sviluppo delle attività di Video News Carne vitello: Pellegrino “E’ tradizione ma al contempo consumo intelligente” Video News Carne vitello: Sgoifo Rossi (UniMi) “E’ l’emblema di circolarità e sostenibilità”