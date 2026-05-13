Scaramelli garante regionale infanzia, Lega Salvini con Montemagni: “In Toscana campo largo traballa”

Non si fermano le polemiche dopo la nomina di Stefano Scaramelli, consigliere regionale uscente Italia Viva, eletto garante regionale Toscana per l’Infanzia e l’adolescenza.

Scaramelli, proposto da Casa Riformista, è stato eletto in Consiglio regionale Toscana con 19 voti e con voto segreto. Gli altri due candidati, Paolina Pistacchi e Luciano Trovato, proposto da Alleanza Verdi e Sinistra, hanno rispettivamente ottenuto 14 voti e un voto di preferenza. Le schede bianche sono state cinque.

C’è l’intervento di Elisa Montemagni, deputata toscana Lega Salvini, ex capogruppo Lega in Consiglio regionale Toscana. Lega, ricordiamo, non rappresentata in Consiglio regionale Toscana. L’unico eletto alle regionali in Toscana lo scorso ottobre, Massimiliano Simoni, eletto con listino bloccato, ha aderito a Futuro Nazionale, il partito fondato da Vannacci.

Montemagni: “Il campo largo in Toscana traballa sulla nomina del Garante per l’Infanzia, ma Avs e M5S non hanno il coraggio per metterlo in crisi ed alla fine, senza batter ciglio, digeriscono la nomina di Stefano Scaramelli. Un classico esempio di assegnazione di un comodo e ben remunerato ruolo a chi non è stato rieletto Consigliere e la plastica conferma che la Maggioranza in auge nella scorsa legislatura, ovvero quella composta da Pd ed Italia Viva, ovvero l’attuale Casa Riformista, è sufficiente per prendere determinate decisioni, relegando al ruolo di comparse le altre due citate componenti. Un fatto, questo, che non deve essere sottovalutato e se fossimo nei panni dei consiglieri pentastellati e di Verdi Sinistra farei una seria riflessione politica, dato che la legislatura, tra l’altro, è appena iniziata. Alla fine, dunque, è prevalsa la logica del “poltrona e sofà” colpevolmente sminuendo quelle che dovevano essere le naturali ed auspicate competenze di chi avrà a che fare col delicato e variegato mondo dei minori”.

Poi Montemagni: “Il presidente Giani ha detto che non bisogna vergognarsi di fare politica: siamo d’accordo, ma le modalità in cui si è arrivati a questa nomina, sono deprimenti e sviliscono il compito precipuo di un politico, cioè, almeno per noi, puntare al bene dei cittadini e non soddisfare gli appetiti di qualche partito”.