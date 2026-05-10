Verso le elezioni: il sottosegretario Molteni a Prato, Pistoia e Cascina

FIRENZE – Domani (11 maggio) Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell’interno in quota Lega sarà in Toscana per alcuni appuntamenti.
In particolare, alle 14, sarà a Prato all’hotel Datini. Successivamente, alle 15,30, si recherà a Pistoia, dove incontrerà i giornalisti all’hotel Villa Cappugi,Infine, alle 17,30, chiuderà a Cascina la sua giornata nella nostra regione, incontrando il candidato sindaco Donatella Legnaioli, militanti, simpatizzanti ed i media nella sede della Lega in Piazza dei Caduti.