Renzi celebra la Festa dell’Europa con gli studenti

FIRENZE – Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha celebrato la Festa dell’Europa insieme agli studenti universitari, scegliendo un simbolo forte della resistenza ai totalitarismi: una rosa bianca dedicata a Sophie Scholl, giovane attivista tedesca uccisa dal regime nazista.

Attraverso un post pubblicato sui social, Renzi ha raccontato una mattinata trascorsa con i ragazzi all’insegna del dialogo sull’Europa, definendo l’incontro “una discussione bellissima” capace di trasmettere speranza e fiducia nel futuro. Nel messaggio, l’ex premier ha ricordato come Sophie Scholl sia nata proprio il 9 maggio, data simbolica anche per la Festa dell’Europa.

Sophie Scholl è considerata una delle figure più importanti della resistenza antinazista tedesca. Faceva parte del movimento universitario La Rosa Bianca, gruppo che durante il Terzo Reich diffuse volantini contro Adolf Hitler e la dittatura nazista, pagando con la vita la propria opposizione politica. La sua figura viene oggi spesso richiamata come simbolo di libertà, democrazia e coraggio civile.

L’iniziativa organizzata nell’ambiente vicino a Italia Viva si inserisce nel tradizionale impegno europeista portato avanti da Renzi negli ultimi anni. Già in passato il leader centrista aveva richiamato pubblicamente la figura di Sophie Scholl come esempio morale per le nuove generazioni europee e per una politica fondata sui valori democratici.

Nella foto condivisa sui social, Renzi appare circondato da numerosi giovani universitari, molti dei quali tengono in mano rose bianche, simbolo diretto del movimento di resistenza tedesco. Un’immagine che punta a rafforzare il messaggio politico dell’iniziativa: costruire un’Europa più vicina ai giovani, alla memoria storica e ai valori democratici.