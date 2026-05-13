Rotocalco n° 19 del 13 maggio 2026 Video News 13 Maggio 2026 18:23 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sanna (Presidente Gruppo Giovani Imprenditori UIB): “La presenza di A2A rappresenta un importante Video News Vercellotti (UNCEM) “investimenti e aree interne fondamentali per uno sviluppo delle attività di Video News Carne vitello: Pellegrino “E’ tradizione ma al contempo consumo intelligente” Video News Carne vitello: Sgoifo Rossi (UniMi) “E’ l’emblema di circolarità e sostenibilità” Video News Carne vitello: Bernardi (Nutrizionista) “Ottimale per bambini e anziani” Video News De Carli (Ordine Ingegneri Milano), ‘innovare su tecnologia, mercato e regole’ Video News La Ue va verso l’accesso limitato ai social per i minori Video News Bassanini (Alfasigma), ‘campagna su encefalopatia epatica strumento per gestire malattia’ Video News Trasporti: Rixi (Lega), ‘’logistica sistema nervoso e arterioso dell’industria italiana’ Video News Quotti Tubi (Fiera Milano), “stesse sfide per trasporto merci e persone” Video News Trasporti: Molina, ‘tpl deve superare isolamento antistorico’ Video News Trasporti, Daher (Assologistica), ‘logistica parte integrante del valore della produzione’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 18.2 ° C 19.5 ° 16.5 ° 60 % 1.8kmh 40 % Mer 18 ° Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 18 ° Dom 21 ° Ultimi articoli Sport nazionale Lazio-Inter, oggi la finale di Coppa Italia – Diretta Finanza Unicredit-Commerzbank, la partita tra prove di dialogo e il ruolo decisivo dei fondi Primo Piano Grave ma risponde alle cure il cameriere 23enne accoltellato a Prato Salute e Benessere Hiv, disponibile in Italia terapia iniettabile e in compresse per prevenzione Primo Piano Scaramelli garante regionale infanzia, Lega Salvini con Montemagni: “In Toscana campo largo traballa” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sanna (Presidente Gruppo Giovani Imprenditori UIB): “La presenza di A2A rappresenta un importante Video News Vercellotti (UNCEM) “investimenti e aree interne fondamentali per uno sviluppo delle attività di Video News Carne vitello: Pellegrino “E’ tradizione ma al contempo consumo intelligente” Video news Video News Sanna (Presidente Gruppo Giovani Imprenditori UIB): “La presenza di A2A rappresenta un importante Video News Vercellotti (UNCEM) “investimenti e aree interne fondamentali per uno sviluppo delle attività di Video News Carne vitello: Pellegrino “E’ tradizione ma al contempo consumo intelligente”