Carne vitello: Bernardi (Nutrizionista) “Ottimale per bambini e anziani” Video News 13 Maggio 2026 16:17 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Carne vitello: Pellegrino “E’ tradizione ma al contempo consumo intelligente” Video News Carne vitello: Sgoifo Rossi (UniMi) “E’ l’emblema di circolarità e sostenibilità” Video News De Carli (Ordine Ingegneri Milano), ‘innovare su tecnologia, mercato e regole’ Video News La Ue va verso l’accesso limitato ai social per i minori Video News Bassanini (Alfasigma), ‘campagna su encefalopatia epatica strumento per gestire malattia’ Video News Trasporti: Rixi (Lega), ‘’logistica sistema nervoso e arterioso dell’industria italiana’ Video News Quotti Tubi (Fiera Milano), “stesse sfide per trasporto merci e persone” Video News Trasporti: Molina, ‘tpl deve superare isolamento antistorico’ Video News Trasporti, Daher (Assologistica), ‘logistica parte integrante del valore della produzione’ Video News Lennart Meri Conference 2026 Video News Lennart Meri Conference 2026 Video News Maltempo in Veneto, il tornado che ha colpito Verona Carica altri Firenze nubi sparse enter location 18.2 ° C 19.5 ° 16.5 ° 60 % 1.8kmh 40 % Mer 18 ° Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 18 ° Dom 21 ° Ultimi articoli Primo Piano Scaramelli garante regionale infanzia, Lega Salvini con Montemagni: “In Toscana campo largo traballa” Primo Piano Grave incidente sul lavoro a Castelfranco Piandiscò: 52enne in elisoccorso a Careggi Lavoro Infrastrutture, Castiglioni (Milano Serravalle – Milano Tangenziali): “Sensori e digital twin per manutenzione predittiva” Lavoro Mobilità, Cassetta (Milano Serravalle – Milano Tangenziali): “Smart Road nuovo paradigma infrastrutturale” Motori Kia torna nei veicoli commerciali SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Carne vitello: Pellegrino “E’ tradizione ma al contempo consumo intelligente” Video News Carne vitello: Sgoifo Rossi (UniMi) “E’ l’emblema di circolarità e sostenibilità” Video News De Carli (Ordine Ingegneri Milano), ‘innovare su tecnologia, mercato e regole’ Video news Video News Carne vitello: Pellegrino “E’ tradizione ma al contempo consumo intelligente” Video News Carne vitello: Sgoifo Rossi (UniMi) “E’ l’emblema di circolarità e sostenibilità” Video News De Carli (Ordine Ingegneri Milano), ‘innovare su tecnologia, mercato e regole’