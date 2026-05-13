Rush finale verso le amministrative: in Toscana arriva Elly Schlein

FIRENZE – Rush finale per le elezioni amministrative ed arriva la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein.
Sarà in Toscana sabato (16 maggio) per sostenere i candidati del centrosinistra nelle città capoluogo.
Si parte alle 10,30 a Pistoia, in piazza Spirito Santo, dove sarà insieme a Giovanni Capecchi (in caso di pioggia l’iniziativa si terrà a circolo Arci Candeglia, in via Carota e Molina 64)
Alle 12 appuntamento a Prato alla Casa del Popolo di Coiano (via del Bisenzio 5/G) in sostegno Matteo Biffoni
Chiusa il pomeriggio alle 15,30, in piazza Zucchi ad Arezzo, insieme a Vincenzo Ceccarelli (in caso di pioggia l’iniziativa si terrà al Cinema Eden, in via Antonio Guadagnoli 2).