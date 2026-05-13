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Rush finale verso le amministrative: in Toscana arriva Elly Schlein

Sabato (16 maggio) tour nei comuni capoluogo di provincia al voto: a Pistoia, Prato e Arezzo per Capecchi, Biffoni e Ceccarelli

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REDAZIONE
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Elly Schlein (foto Adn Kronos)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Rush finale per le elezioni amministrative ed arriva la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. 

Sarà in Toscana sabato (16 maggio) per sostenere i candidati del centrosinistra nelle città capoluogo.

Si parte alle 10,30 a Pistoia, in piazza Spirito Santo, dove sarà insieme a Giovanni Capecchi (in caso di pioggia l’iniziativa si terrà a circolo Arci Candeglia, in via Carota e Molina 64)

Alle 12 appuntamento a Prato alla Casa del Popolo di Coiano (via del Bisenzio 5/G) in sostegno Matteo Biffoni

Chiusa il pomeriggio alle 15,30, in piazza Zucchi ad Arezzo, insieme a Vincenzo Ceccarelli (in caso di pioggia l’iniziativa si terrà al Cinema Eden, in via Antonio Guadagnoli 2).

© Riproduzione riservata

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