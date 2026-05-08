21.1 C
Firenze
venerdì 8 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sondaggio amministrative 2026 in Toscana: campo largo in testa a Prato e Pistoia

Sondaggio Emg Different per Toscana Tv: Biffoni sindaco di Prato al primo turno con 53%. Capecchi, centrosinistra, a Pistoia oltre il 50%. Ad Arezzo Comanducci, centrodestra, 43%, davanti a Ceccarelli, 40,5%, col civico Donati al 13%

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Sondaggio amministrative 2026 in Toscana: campo largo in testa a Prato e Pistoia
(Foto Fb Matteo Biffoni)
1 ' di lettura

A due settimane dalle elezioni amministrative in venti comuni in Toscana al voto il 24 e 25 maggio 2026, arriva il primo sondaggio.

Lo ha realizzato Emg Different per Toscana Tv per i tre comuni capoluogo Prato, Pistoia e Arezzo.

Secondo il sondaggio Emg Different per Toscana Tv, nella Prato commissariata Matteo Biffoni, campo largo centrosinistra, consigliere regionale recordman di preferenze, sindaco 2014-2024, vincerebbe al primo turno col 53% davanti a Gianluca Banchelli, centrodestra, 38,5%.

Jonathan Targetti, L’Alternativa c’è, 2,5%.

Enrico Zanieri, Unità Popolare, 2,5%.

Emilio Paradiso, Lista Alleati per Prato – App, 2%

Claudio Belgiorno, Lista Belgiorno Sindaco, 1,5%.

Per quanto riguarda le liste, secondo il sondaggio in questione, nettamente in testa il Pd di Matteo Biffoni con 35%, davanti Fdi con 27,5%

 

Sondaggio amministrative 2026 in Toscana: campo largo in testa a Prato e Pistoia
Nella foto, Giovanni Capecchi (Foto Fb Giovanni Capecchi)

A Pistoia Giovanni Capecchi, campo largo centrosinistra, col 50% è in netto vantaggio su Anna Maria Celesti, 44,5%, centrodestra, sindaca reggente dopo l’ingresso di Alessandro Tomasiin Consiglio regionale. Con Fabrizio Mancinelli, Pistoia Rossa, al 5,5%.

Per quanto riguarda le liste, dice il sondaggio, Pd 27%, FdI 26,5%.

 

Sondaggio amministrative 2026 in Toscana: campo largo in testa a Prato e Pistoia
Nella foto, Marcello Comanducci (Foto Fb Marcello Comanducci)

Ad Arezzo, sindaco uscente Alessandro Ghinelli, centrodestra, Marcello Comanducci, centrodestra, è in testa col 43%, davanti a Vincenzo Ceccarelli, campo largo centrosinistra, 40,5% con il civico Marco Donati al 13%.

Si equivalgono secondo il sondaggio con circa 1% a testa i candidati sindaco Michele Menchetti, Lista indipendente Per Arezzo, 1%, Serena Marinelli (Alternativa Comune) 1%, Egiziani .Andreani (Democrazia Sovrana Popolare) 1%.

Per quanto riguarda le liste, fotografa il sondaggio, ad Arezzo in testa  FdI, 27%, e Pd, 26%.

 

 

 

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.1 ° C
21.8 °
19.9 °
59 %
4kmh
0 %
Ven
20 °
Sab
25 °
Dom
17 °
Lun
23 °
Mar
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1992)ultimora (997)Video Adnkronos (282)ImmediaPress (255)lavoro (87)salute (80)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati