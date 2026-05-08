Sondaggio amministrative 2026 in Toscana: campo largo in testa a Prato e Pistoia

A due settimane dalle elezioni amministrative in venti comuni in Toscana al voto il 24 e 25 maggio 2026, arriva il primo sondaggio.
Lo ha realizzato Emg Different per Toscana Tv per i tre comuni capoluogo Prato, Pistoia e Arezzo.
Secondo il sondaggio Emg Different per Toscana Tv, nella Prato commissariata Matteo Biffoni, campo largo centrosinistra, consigliere regionale recordman di preferenze, sindaco 2014-2024, vincerebbe al primo turno col 53% davanti a Gianluca Banchelli, centrodestra, 38,5%.
Jonathan Targetti, L’Alternativa c’è, 2,5%.
Enrico Zanieri, Unità Popolare, 2,5%.
Emilio Paradiso, Lista Alleati per Prato – App, 2%
Claudio Belgiorno, Lista Belgiorno Sindaco, 1,5%.
Per quanto riguarda le liste, secondo il sondaggio in questione, nettamente in testa il Pd di Matteo Biffoni con 35%, davanti Fdi con 27,5%
A Pistoia Giovanni Capecchi, campo largo centrosinistra, col 50% è in netto vantaggio su Anna Maria Celesti, 44,5%, centrodestra, sindaca reggente dopo l’ingresso di Alessandro Tomasiin Consiglio regionale. Con Fabrizio Mancinelli, Pistoia Rossa, al 5,5%.
Per quanto riguarda le liste, dice il sondaggio, Pd 27%, FdI 26,5%.
Ad Arezzo, sindaco uscente Alessandro Ghinelli, centrodestra, Marcello Comanducci, centrodestra, è in testa col 43%, davanti a Vincenzo Ceccarelli, campo largo centrosinistra, 40,5% con il civico Marco Donati al 13%.
Si equivalgono secondo il sondaggio con circa 1% a testa i candidati sindaco Michele Menchetti, Lista indipendente Per Arezzo, 1%, Serena Marinelli (Alternativa Comune) 1%, Egiziani .Andreani (Democrazia Sovrana Popolare) 1%.
Per quanto riguarda le liste, fotografa il sondaggio, ad Arezzo in testa FdI, 27%, e Pd, 26%.