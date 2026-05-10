La Pianese non sfonda il muro del Lecco: l’andata dei playoff si chiude sull’1-1 al Comunale

PIANCASTAGNAIO – Si chiude in parità l’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Al Comunale, la Pianese impatta sull’1-1 contro il Lecco, al termine di una gara affrontata con grande maturità e intensità dalla formazione guidata da mister Birindelli. Un risultato che lascia in sospeso il verdetto per l’accesso ai quarti di finale, rimandando ogni discorso alla sfida di ritorno, in programma mercoledì sera alle 20.00 allo stadio “Rigamonti-Ceppi”. In terra lombarda, gli amiatini avranno a disposizione un solo risultato: la vittoria.

L’avvio di gara vede il Lecco prendere l’iniziativa, con i padroni di casa attenti a difendersi con ordine. Dopo un primo squillo toscano al 14′ con un sinistro a lato di Ongaro, l’equilibrio tattico subisce una potenziale scossa al 18′: un contatto tra Ercolani e Duca spinge il direttore di gara a estrarre il cartellino rosso diretto all’indirizzo del centrocampista bluceleste. La Pianese cerca immediatamente di sfruttare la superiorità numerica sfiorando la rete con un mancino di Tirelli, ma al 23′ sono paradossalmente gli ospiti a sbloccare il match. Un preciso traversone di Urso dalla corsia di destra pesca sul secondo palo Kritta, il quale si dimostra il più lesto di tutti e supera l’incolpevole Filippis firmando lo 0-1.

Trovatosi in svantaggio, l’undici bianconero si proietta in avanti alla ricerca del pareggio. Al 31′ un’iniziativa offensiva di Tirelli viene fermata dall’arbitro per un fallo in attacco, mentre sul fronte opposto è provvidenziale l’intervento di Filippis, bravo a neutralizzare al 34′ un tentativo di Sipos. In chiusura di frazione, la Pianese costruisce la sua migliore palla gol: al 43′ Ongaro prolunga di testa per l’inserimento di Colombo, il cui destro dal limite trova la pronta e decisiva respinta in tuffo di Furlan, che manda le squadre negli spogliatoi con i lombardi avanti nel punteggio.

Al rientro in campo, la compagine amiatina alza sensibilmente il ritmo, cingendo d’assedio la trequarti avversaria. Bertini si rende subito pericoloso in due occasioni ravvicinate, trovando sempre l’opposizione della retroguardia e del portiere ospite. Dopo un tentativo alto di Coccia e una punizione dello stesso Bertini respinta dalla barriera, il forcing dei toscani sfiora il bersaglio al 64′. Una perfetta verticalizzazione di Simeoni per Martey libera al cross l’esterno, trovando la tempestiva deviazione di Ongaro, ma Furlan compie un autentico miracolo rifugiandosi in calcio d’angolo. La costante spinta della squadra di Birindelli viene premiata al 73′: un’ottima giocata di Ianesi si trasforma in un assist perfetto per Tirelli, che con un pregevole tuffo plastico insacca l’1-1.

Nel segmento finale della gara, forte dell’uomo in più, la Pianese tenta il forcing per completare la rimonta e presentarsi al ritorno in una posizione di vantaggio. La chance più nitida arriva all’88’: Furlan respinge una conclusione di Tirelli e, sulla successiva ribattuta di Ongaro, la difesa lecchese compie un salvataggio provvidenziale evitando la rete. Il muro eretto dalla formazione ospite resiste agli assalti bianconeri fino al 94′, sancendo un pareggio che rimanda la qualificazione agli imminenti novanta minuti decisivi.

Il tabellino

PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Masetti (69′ Fabrizi), Amey; Martey, Simeoni, Bertini, Colombo (46′ Ianesi), Coccia; Tirelli; Ongaro. All. Birindelli.

LECCO (3-5-1-1): Furlan; Battistini, Marrone (46′ Tanco), Romani; Urso (85′ Voltan), Metlika, Zanellato (62′ Pellegrino), Mallamo (62′ Bonaiti), Kritta; Duca; Sipos (76′ Konate). All. Valente.

RETI: 23′ Kritta (L), 73′ Tirelli (P).

NOTE: Ammoniti: Zanellato (L), Romani (L), Urso (L). Espulsioni: Duca (L),