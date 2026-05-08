Savino Del Bene Scandicci, anche Ruddins ai saluti: addio dopo tre stagioni

SCANDICCI – Anche Lindsey Ruddins non farà parte del roster per la prossima stagione con la Savino Del Bene Scandicci.

Schiacciatrice statunitense con grandi doti fisiche, Ruddins conclude il proprio percorso in maglia Savino Del Bene Volley dopo tre stagioni consecutive, vissute dal 2023 al 2026. Un cammino importante, nel quale si è messa a servizio della squadra, contribuendo ai risultati raggiunti dal club in Italia e in Europa.

Nel corso della sua esperienza a Scandicci, Lindsey Ruddins ha preso parte a una delle fasi più significative della storia della società, contribuendo alla crescita del gruppo e alla conquista di alcuni traguardi storici. Con la maglia della Savino Del Bene Volley ha vinto lo storico campionato mondiale per club 2025, contribuendo inoltre al raggiungimento di alcuni dei traguardi più importanti nella storia del club: la prima storica finale scudetto nella stagione 2023-2024, le final four di Cev Champions League nelle stagioni 2024-2025 e 2025-2026 e la prima finale di Coppa Italia nella storia della società.

Nella stagione 2025-2026 ha confermato la propria importanza nelle rotazioni della squadra. Nel complesso delle tre stagioni disputate con la Savino Del Bene Volley, Ruddins ha collezionato 89 presenze totali, realizzando 506 punti, 36 muri vincenti e 23 ace.

La società ha ringraziato Lindsey Ruddins per la professionalità, l’impegno e il contributo offerto nel corso di queste tre stagioni, durante le quali ha sempre dimostrato spirito di squadra, disponibilità e grande dedizione ai colori biancoblù.