Volley donne: il Cascina saluta il proprio pubblico con una prova di forza: 3-0 al Calenzano

CASCINA – L’ultimo impegno casalingo della regular season regala una vittoria netta e preziosissima alle atlete cascinesi. Nel penultimo turno del campionato di serie C di pallavolo femminile, la formazione biancorossa ha superato con un secco 3-0 la Emmegel Calenzano Volley, conquistando l’intera posta in palio. Si tratta di tre punti dal peso specifico notevole, fondamentali sia per rinvigorire il morale sia per le ambizioni legate alla classifica.

La sfida ha visto le padrone di casa scendere sul parquet con un piglio risoluto, supportate da motivazioni superiori rispetto alle avversarie. Questo approccio si è subito tradotto in un dominio territoriale durante i primi due parziali, archiviati entrambi sul punteggio di 25-15. Le cascinesi hanno incanalato il match a proprio favore imponendo un ritmo molto elevato al servizio e mostrandosi costantemente pericolose in prima linea. Dal canto suo, il Calenzano ha affrontato la gara senza l’assillo del risultato, distinguendosi per una notevole generosità in fase difensiva. Nonostante la qualità dei salvataggi ospiti abbia dato vita a scambi lunghi e avvincenti, la compagine di casa è sempre riuscita a piazzare la zampata decisiva nei momenti cruciali dei set.

Il copione della gara ha vissuto una variazione nel corso del terzo parziale, vinto per 25-22. Le giocatrici ospiti hanno innalzato il proprio livello di gioco, moltiplicando i salvataggi e mantenendo il punteggio in bilico fino alle ultimissime battute. La formazione biancorossa è incappata in un fisiologico momento di appannamento, ma è riuscita a reagire con forza di volontà e concretezza, chiudendo definitivamente i conti.

Messa in archivio l’ultima affermazione interna, le attenzioni si spostano ora sull’atto conclusivo della stagione regolare. Sabato (9 maggio) alle 21, la squadra affronterà in trasferta la Sales Volley Firenze. L’incontro si disputerà all’interno della palestra di via del Sarto, un campo tradizionalmente ostico e ricco di insidie per qualsiasi formazione ospite.

Il tabellino

Cascina – Calenzano Volley 3-0 (25/15; 25/15; 25/22)

PALLAVOLO CASCINA: Allenatore Emanuele Lazzerini

Elena Belli, Anastasiia Bilous, Chiara CACIAGLI, Elisa Ciampi (L), Eleonora Corti (K), Francesca Corti, Martina Della Croce, Sara Di Matteo (L), Eleonora Gori, Sara Lilli, Olga Melai, Elisa Passerini, Viola Sgherri, Jessica Vaccaro.

Dirigente accompagnatore Maurizio Montemarani, Segnapunti Riccardo Neri.