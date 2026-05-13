Valentini (Mimit): “Investimento importante, uno sforzo collettivo che porta al successo di tutti” Video News 13 Maggio 2026 11:38 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Kedrion triplica la capacità produttiva con un investimento di 150 milioni Video News Marcucci (Kedrion):”Know how e radicamento sul territorio la forza dei nostri 25 anni” Video News Di Francesco (Kedrion): “Obiettivo è diventare la migliore azienda del settore” Video News Nautica: The Global Yachting Market, la cantieristica italiana segna un +5% nel triennio 2023-2025 Video News Rebuild 2026: Cugno (Thales Alenia Space), ‘sempre un piacere discutere su aspetti comuni tra terra Video News Rebuild 2026: ass. Mazzoleni, ‘nuovo piano regolatore punta su equità e abitare sostenibile’ Video News Rebuild 2026: Burrelli (Anaci), ‘nuove case più ecologiche, digitali e accessibili soprattutto per Video News Rebuild 2026: ass. Amirante, ‘In Friuli nuove politiche abitative integrate per sostenere anche Video News Rebuild 2026: ass. Bottero, ‘a Lorenteggio 200 alloggi a consumo zero’ Video News Rebuild 2026: Camerano (Cdp), ‘puntiamo su service housing per sostenere mobilità e lavoratori’ Video News Giornata infermiere, Schillaci ‘professionisti sempre più qualificati” Video News Porti, Assiterminal celebra 25 anni: al centro riforma e futuro della portualità italiana Carica altri Firenze nubi sparse enter location 19.2 ° C 20.5 ° 17 ° 57 % 1.5kmh 40 % Mer 20 ° Gio 19 ° Ven 15 ° Sab 12 ° Dom 20 ° Ultimi articoli Ambiente ed Energia Rebuild 2026, Vecci (Near): “Rigenerazione urbana e housing accessibile, servono regole stabili e tempi certi” Ambiente ed Energia Rebuild 2026, Costa (Autobrennero): “Innovazione e digitalizzazione guideranno mobilità del futuro” Salute e Benessere Obesità, indice Bmi imperfetto ma ancora l’unico per screening Ambiente ed Energia Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane, Fabio Insenga presidente di giuria Salute e Benessere Sirm: “Ai strumento anti liste d’attesa, 50% esami imaging per over70 non necessario” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Kedrion triplica la capacità produttiva con un investimento di 150 milioni Video News Marcucci (Kedrion):”Know how e radicamento sul territorio la forza dei nostri 25 anni” Video News Di Francesco (Kedrion): “Obiettivo è diventare la migliore azienda del settore” Video news Video News Kedrion triplica la capacità produttiva con un investimento di 150 milioni Video News Marcucci (Kedrion):”Know how e radicamento sul territorio la forza dei nostri 25 anni” Video News Di Francesco (Kedrion): “Obiettivo è diventare la migliore azienda del settore”