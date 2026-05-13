Giornata infermiere, Schillaci ‘professionisti sempre più qualificati” Video News 13 Maggio 2026 06:09 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Porti, Assiterminal celebra 25 anni: al centro riforma e futuro della portualità italiana Video News Malattie cardiovascolari, al Senato il confronto sul Safe Hearts Plan: prevenzione e corretti stili Video News Porti, Basso (Pd): “La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazione” Video News Stella (Confindustria Nautica), ‘comparto superyacht si confermano player globale di riferimento’ Video News Nastasi (Deloitte), ‘cantieristica nautica +5% tra il 2023-25’ Video News Giornata infermiere, Cappellacci (Fi) ‘mani e sguardi che rassicurano nei momenti più difficili’ Video News Pagani Isnardi (Confindustria nautica), ‘superyacht traino del settore, nel 2025 massimo storico’ Video News Formenti (Confindustria Nautica), ‘clientela piccole imbarcazioni risente dell’instabilità globale’ Video News Giornata infermiere, Schillaci ‘professionisti sempre più qualificati” Video News Giornata infermiere, Alvaro (Tor Vergata): ‘lauree magistrali cliniche svolta per professione’ Video News Giornata infermiere, Mangiacavalli (Fnopi) ‘con nuove specializzazioni più valore a professione’ Video News Mostre: Gruppo Lavazza lancia ‘Museo sospeso’ per una cultura più inclusiva Carica altri Firenze nubi sparse enter location 15.3 ° C 16.7 ° 13.8 ° 73 % 1kmh 75 % Mer 20 ° Gio 19 ° Ven 15 ° Sab 12 ° Dom 20 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Hantavirus, negativo il turista inglese in quarantena a Milano. Test per una donna ricoverata a Messina Ambiente ed Energia Rebuild 2026, Corbia (Alghero): “Casa e clima al centro del nuovo piano urbanistico” Motori Ferrari Amalfi, la GT V8 che riporta il piacere di guida al centro Motori MG rinnova la famiglia MG4 Motori Lotus Emeya, pura adrenalina elettrica SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Porti, Assiterminal celebra 25 anni: al centro riforma e futuro della portualità italiana Video News Malattie cardiovascolari, al Senato il confronto sul Safe Hearts Plan: prevenzione e corretti stili Video News Porti, Basso (Pd): “La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazione” Video news Video News Porti, Assiterminal celebra 25 anni: al centro riforma e futuro della portualità italiana Video News Malattie cardiovascolari, al Senato il confronto sul Safe Hearts Plan: prevenzione e corretti stili Video News Porti, Basso (Pd): “La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazione”