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Rebuild 2026, Corbia (Alghero): “Casa e clima al centro del nuovo piano urbanistico”

Ambiente ed Energia
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Ripensare lo sviluppo urbano partendo dal diritto all’abitare e dalla resilienza climatica. È la linea tracciata da Roberto Corbia, assessore all’Urbanistica del Comune di Alghero, intervenuto nel corso di Rebuild 2026, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del settore delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda. 

“La nostra città vive un dualismo estremo”, ha spiegato Corbia, descrivendo la forte pressione abitativa generata dai flussi turistici. “Da un lato abbiamo una città di 40mila abitanti residenti che deve fare i conti con circa 2 milioni di presenze all’anno, che trovano risposta in termini di ricettività prevalentemente nel sistema residenziale”. 

Secondo l’assessore, il fenomeno ha inciso profondamente sul mercato immobiliare cittadino. “Circa 10mila dei 30mila alloggi di Alghero sono destinati a usi non residenziali. Queste dinamiche hanno influenzato pesantemente il mercato immobiliare, creando l’incapacità di rispondere all’esigenza abitativa”, ha osservato. 

Per questo, ha spiegato Corbia, il nuovo piano urbanistico punta a riportare il tema della casa al centro delle politiche di sviluppo. “Quello che stiamo facendo è cercare di rimettere al centro il tema della casa come casa per abitare”, ha detto, sottolineando il ruolo di strumenti come la perequazione urbanistica per “regolare opportunità e sviluppo edilizio in un equilibrio sostenibile sia per l’investimento privato sia per il ritorno pubblico”. 

Tra gli obiettivi del piano anche il rafforzamento dell’edilizia convenzionata. “Raggiungere i massimi livelli di sviluppo previsti dal piano, ma farlo solo a determinate regole, tra cui promuovere fortemente l’edilizia convenzionale”, ha aggiunto. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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