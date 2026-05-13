Paolo Fantappiè confermato segretario generale della Uil Toscana: “Servono salari più alti e stabilità”

FIRENZE – Si è tenuto ieri il 13esimo congresso della Uil Toscana – con lo slogan Proiettati nel futuro, per un mondo migliore all’Hotel Hilton Florence Metropole.

“In un tempo segnato da precarietà, trasformazioni tecnologiche, crisi industriali ed energetiche, disuguaglianze e lavoro povero, vogliamo rimettere al centro le persone, i diritti, la dignità del lavoro e la partecipazione democratica. Proiettati nel futuro, per un mondo migliore è un impegno: per una Toscana più giusta, più sicura, più inclusiva. Per un sindacato capace di rappresentare il cambiamento senza subirlo”. Paolo Fantappiè è stato confermato alla guida della Uil Toscana come segretario generale. Entrano in segreteria Gianluca Cavallaro (tesoriere), Riccardo Imperiosi, Ilaria Landi, Federica Montaghi e Claudia Tolomei.

Il segretario generale della Uil Toscana Paolo Fantappiè ha dichiarato: “Per noi la priorità è il lavoro dignitoso. In Toscana ci sono ancora troppi lavoratori poveri: circa 250mila persone guadagnano meno di mille euro netti al mese. Servono salari più alti, più sicurezza e più stabilità, perché oggi tre contratti su quattro sono precari. E sulla sicurezza non possiamo arretrare: i dati sulle morti sul lavoro ci dicono che bisogna investire ancora di più in controlli e prevenzione. Se qualcuno pensa di mettere in secondo piano le vertenze e le crisi occupazionali, sappia che il sindacato risponderà con la mobilitazione, gli scioperi e tutte le iniziative necessarie per difendere lavoro e diritti”.

Il segretario generale della Uil nazionale PierPaolo Bombardieri ha dichiarato: “Il decreto Primo maggio è un atto politico e identifica un principio: si individuano i contratti che applicano il salario dignitoso. Ebbene, il governo ha deciso, su nostra richiesta, che questi sono i contratti firmati dalle organizzazioni comparativamente maggiormente rappresentative e, cioè, da Cgil, Cisl e Uil, che garantiscono più tutele e salari più alti. Fino a ieri questo principio non era scritto da nessuna parte: quindi si tratta di un atto positivo. Poi è chiaro che, ora, va declinato. A tal proposito, bisognerà fare un accordo con Cgil, Cisl e con le nostre controparti per definirne l’attuazione e l’applicazione. È per questo che abbiamo chiesto al governo sia di non esercitare la delega sia di dare i contributi soltanto alle aziende che applicano questi contratti”.

Bombardieri, poi, è intervenuto, ancora una volta, sulla questione della sicurezza sul lavoro. “Per noi, quella di zero morti sul lavoro resta una battaglia fondamentale e non ci fermeremo fino a quando non avremo raggiunto questo obiettivo. Con il governo è stato fatto qualche passo in avanti, ma occorre fare di più sul fronte della prevenzione, della formazione e degli investimenti. Soprattutto – ha precisato Bombardieri – occorre che ci sia più coordinamento tra i vari attori che si occupano di questi temi ed è necessario che le Regioni non facciano gare al massimo ribasso, mettendo un limite agli appalti a cascata”.

Infine, a chi gli ha chiesto che cosa ne pensasse del dibattito sulla legge elettorale, il leader della Uil ha risposto: “Ci sono così tanti problemi nel mondo del lavoro che non abbiamo il tempo di pensare alla legge elettorale. Preferiamo occuparci delle materie che tutti i giorni ci coinvolgono, a cominciare dalle grandi crisi industriali: per noi – ha concluso Bombardieri – la priorità è il lavoro”.