Sciopero generale il 18 maggio con Usb e altri sindacati di base: stop a treni, scuola e sanità

FIRENZE – Lo sciopero generale 18 maggio interesserà diversi settori chiave in tutta Italia con possibili disagi nei trasporti, nella scuola, nella sanità e nella pubblica amministrazione. L’agitazione, proclamata dall’Unione sindacale di base insieme ad altre sigle del sindacalismo di base, durerà fino a 24 ore e sarà accompagnata da manifestazioni e presìdi nelle principali città italiane.

Il comparto che potrebbe registrare i maggiori disagi sarà quello ferroviario. Lo stop dei treni inizierà infatti dalle 21 di domenica 17 maggio e proseguirà fino alle 20,59 di lunedì 18 maggio. Coinvolti i convogli di Trenitalia e Italo, con il rischio di cancellazioni e ritardi sia per i treni regionali sia per quelli a lunga percorrenza.

Come previsto dalla normativa sugli scioperi nei servizi essenziali, resteranno attive le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ma il servizio potrebbe comunque subire forti riduzioni. Aggiornamenti e informazioni sui collegamenti saranno disponibili sui siti ufficiali di Trenitalia e Italo.

Lo sciopero generale 18 maggio coinvolgerà anche il trasporto pubblico locale con possibili stop di autobus, tram e metropolitane, secondo modalità che varieranno da città a città. Attesi disagi pure nella scuola e nella sanità, dove l’adesione del personale potrebbe incidere sul regolare svolgimento delle attività e dei servizi non urgenti.

Secondo quanto comunicato dalle organizzazioni sindacali, la protesta nasce anche dall’appello della Global Sumud Flotilla e si inserisce in un quadro più ampio di contestazione contro le politiche di guerra e di riarmo internazionale. Le sigle promotrici hanno annunciato cortei e iniziative pubbliche in numerose piazze italiane.

L’effettivo impatto dello sciopero generale 18 maggio dipenderà comunque dal livello di adesione dei lavoratori nei vari comparti. I cittadini sono invitati a verificare in anticipo eventuali modifiche ai servizi di trasporto e agli orari delle strutture pubbliche attraverso i canali ufficiali delle aziende e degli enti locali.